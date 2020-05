Coronavirus Huelva: El Salón del Cómic organiza una campaña para conseguir tablets para los estudiantes

El Salón Internacional del Cómic de Huelva alcanza en la primera semana el 29% de la cantidad monetaria necesaria para la campaña a favor de Cruz Roja en su lucha por el coronavirus. No obstante, aún queda un largo camino, teniendo en cuenta que un crowdfunding es a todo o nada, es decir, hay que recaudar toda la cantidad que se ha marcado como objetivo. Por ello, el salón internacional apela a la generosidad de los onubenses durante las tres semanas que quedan de campaña de crowdfunding.

El Salón Internacional del Cómic de Huelva organiza esta campaña en favor de Cruz Roja Juventud. Se trata de conseguir recursos para adquirir tablets, con el objetivo de que puedan ser utilizadas como herramienta educativa por niños y niñas confinados en sus casas, sin poder asistir al colegio a consecuencia del confinamiento por la pandemia de coronavirus.

Tras el cierre de colegios y la implantación de clases on line, "tenemos que luchar para que nuestros menores en edad escolar carentes de recursos económicos, no se vean privados de herramientas que les posibiliten el acceso a la formación on line impartida por el sistema educativo".

Las tablets que se consigan comprar, podrán utilizarse igualmente por personas mayores de 65 años que vivan solas, alejadas de la familia, tanto en domicilios como en residencias, facilitándole la comunicación con sus familiares.

Con la finalidad de satisfacer las necesidades de nuestros menores y mayores más vulnerables, el Salón Internacional del Cómic de Huelva, lanza este llamamiento a la sociedad, con objeto de poder captar la mayor cantidad de fondos para su posterior donación a Cruz Roja Española.

A cambio de sus aportaciones, los donantes dispondrán de variadas recompensas de índole artística, que se enviarán cuando las circunstancias del coronavirus y el confinamiento lo permitan. En las donaciones van incluidos los gastos de envío de las recompensas.

Ante la actual situación, finalmente la 14ª edición del Salón Internacional del Cómic de Huelva no se podrá celebrar del 21 al 24 de mayo de 2020 tal y como estaba previsto. Aunque con incertidumbre, se baraja la posibilidad de trasladarlo excepcionalmente a los últimos meses del año 2020, o bien emplazarlo ya para mayo de 2021.

A pesar de la excepcionalidad de la situación, el Salón Internacional del Cómic de Huelva seguirá haciendo divulgación del cómic y de la cultura a través de su web y de sus redes sociales, sin olvidar la vocación solidaria que siempre tiene desde su fundación.