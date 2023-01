Consternación en la Facultad de Trabajo Social de Huelva: "Este incendio nos marcará de por vida"

La Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Huelva llora la pérdida de tres estudiantes en el terrible incendio de este martes en la capital. Los alumnos, Daniel Romero, de Lebrija; Sara Montero, de Valverde de Leganés (Badajoz) y Andrea Mejías (de Huelva), cursaban primero de Trabajo Social en la Onubense y estaban celebrando que habían terminado los exámenes del primer cuatrimestre. El pasado lunes, de hecho, culminaron la primera etapa del curso examinándose de Política Social y Estado del Bienestar, tal y como apuntan a este diario desde la propia facultad.

La decana, Pilar Blanco, cuenta a Huelva Información, todavía en estado de shock, que el suceso "ha conmocionado a toda la comunidad educativa". "Yo misma les puse su último examen el pasado día 30", asegura Blanco, con un nudo en el estómago y un hilo de voz, casi imperceptible por la crudeza del suceso. En la Universidad conocían la demoledora noticia alrededor de las 12 del martes, una jornada que se presentaba "tranquila", con escasa afluencia de estudiantes. Tras el fin de los exámenes del calendario oficial, el 31 era el día de incidencias, para los alumnos que no pudieron hacerlos con anterioridad por coincidirles con otros. Sin embargo, tras el fallecimiento de los jóvenes, el último examen, el de Derecho, previsto para la tarde del martes 31, se cancelaba. Y con él, el resto de actos, dando comienzo tres días de luto oficial en la UHU.

"Un compañero, profesor de esta facultad, que además es trabajador social del Centro de Salud de Los Rosales, me llamó a las 11:56 para contarme que habían llegado al centro sanitario los jóvenes que habían vivido el incendio. Me dijo que habían sido 10 los asistidos y que uno estaba herido grave. Luego nos enteramos de lo ocurrido. Aún no nos lo creemos", cuenta la decana. Junto a ella, María Jesús Moreno, decana de Relaciones Laborales, carrera que también se estudia en el mismo edificio, confiesa que "uno no está preparado para gestionar un golpe tan fuerte".

Tres buenos estudiantes con vocación social

Un profesor de la Facultad de Trabajo Social ha contado a Huelva Información "el lamentable trago que han tenido que vivir, tanto estudiantes, como profesores y otros miembros de la comunidad educativa", tras conocer el terrible suceso ocurrido en el piso de los estudiantes del Grado en el que él mismo imparte una asignatura.

Daniel, cuenta uno de sus profesores, era el mejor estudiante de la clase, "un tipo listo que sobresalía del resto". Quería ser bombero pero estaba estudiando Trabajo Social y "estaba encantado". Por su parte, Andrea, estaba cursando los mismos estudios que en su día también realizaron su madre y su abuela". Ninguno de los tres, dice el docente, era mal estudiante. El lunes hicieron su último examen y ahora "los profesores se enfrentan a una compleja situación con los exámenes recién hechos encima de la mesa".

Ante lo ocurrido, la Onubense decide unirse de manera unánime y ofrecer apoyo psicológico a los que más están sufriendo. "Me gustaría poner en valor el respaldo de los profesores y de toda la Universidad a los afectados, porque esto es algo que nos va a marcar de por vida. Siempre nos vamos a acordar de este día", lamenta el docente.

Un día que no olvidarán nunca

"Al principio lo vivimos con mucha incertidumbre y confusión, porque nos llegaban datos cruzados de lo ocurrido. Nos enteramos de que se había producido un incendio pero no teníamos ni idea de las dimensiones del mismo. Luego nos confirmaron que tres de nuestros estudiantes de Trabajo Social habían fallecido después de celebrar que habían terminado sus primeros exámenes universitarios. Imagínate nuestro estado. Seguimos sin palabras", lamenta el profesor.

Los tres alumnos fallecidos, explica el docente, estaban divirtiéndose en el piso de otras dos jóvenes junto a otros compañeros de clase. "Las dos chicas que vivían en el piso nos relatan que las víctimas estuvieron celebrando el fin de exámenes y se quedaron a dormir cuando el brasero salió ardiendo". Tal y como narra el profesor, durante la fiesta, los presentes se repartieron por las habitaciones y, de un momento a otro, sucedió todo. Fue muy rápido. Los que estaban más lejos de la estufa tuvieron tiempo de salir. Algunos vieron una puerta abierta y pudieron salir por ahí. Otros saltaron por la ventana a la casa del vecino. Las víctimas no tuvieron la misma suerte", cuenta el docente sobrecogido, lamentando que quienes vivían en el piso "lo han perdido todo por las llamas".

Un testimonio que han dado a conocer en un encuentro íntimo en la tarde de este martes, en el que compañeros de los fallecidos, familiares, docentes y otros miembros de la comunidad educativa, se han reunido en la Facultad para mostrarse unidos, estrechar lazos y compartir impresiones tras la tragedia. "Hemos estado acompañando a dos de las estudiantes que vivían en el domicilio y brindándoles nuestro apoyo en estos complicados momentos. Son criaturas muy jóvenes que están desconsoladas. Porque por más buenos deseos que les podamos transmitir tanto los profesores como sus familiares, y por más palabras amables que se les pueda trasladar, esto es un trago muy difícil de sobrellevar que necesita tiempo y acompañamiento", explican desde la Universidad.

Este miércoles, a las 8:30 habrá una reunión para decidir qué actos se llevarán a cabo en la Facultad tras lo ocurrido. "Seguramente se suspenderán las clases hasta el lunes". Igualmente, como señal de respeto y acompañamiento de las familias de las víctimas, se ha firmado una resolución rectoral decretando tres días de luto oficial en la Universidad de Huelva, que se extienden desde las 14:00 horas del 31 de enero de 2023, hasta las 00:00 del 2 de febrero.