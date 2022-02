El Consorcio de Bomberos de Huelva y el COAF lanzan una campaña para prevenir incendios en el hogar

El Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de Huelva y el Colegio de Administradores de Fincas de Huelva (COAF) impulsan una campaña conjunta que busca concienciar a las comunidades de propietarios de la provincia y a sus residentes sobre los riesgos comunes de incendios en cada una de las estancias del hogar y el propio inmueble.

El presidente del Consorcio, Cristóbal Romero, ha indicado que “con esta campaña tratamos de difundir información de servicio para concienciar a los ciudadanos de la provincia sobre la importancia de la prevención de riesgos en el hogar, donde se pueden producir incendios debido a los sistemas de calefacción, chimeneas, electricidad, cargadores, gas o por descuidos en la cocina, además de enseñar pautas básicas de actuación en caso de que se encuentren en situación de emergencia”.

Asimismo, ha puesto de manifiesto que “poner en marcha esta campaña de la mano del COAF nos facilitará llegar de una manera más directa a los ciudadanos, ya que podremos mostrar la información de manera muy visual en las propias comunidades”.

Como ha destacado el presidente del COAF, Alejandro Chamorro Cáliz, se trata de una “colaboración pionera” entre este Colegio profesional y el Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamento de Huelva, de manera que la campaña, que se difundirá a través de los medios de comunicación, páginas webs, y redes sociales del COAF y del Consorcio Provincial, incide en las “medidas preventivas y recomendaciones esenciales a fin de prevenir los incendios en el hogar” así como en el permanente recuerdo de avisar al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Para ello, la campaña emplea una ilustración de un hogar, en la que se detallan cuáles son los riesgos principales que comprende cada pieza de la vivienda. Así, los mensajes incluyen consejos ya conocidos por la mayoría de las personas, pero en los que hay que insistir, sobre todo teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de los incendios tiene como origen descuidos o un exceso de confianza sobre dichos aspectos.

“En nuestros hogares, cualquier habitación o sala es susceptible de sufrir un incendio, y las causas son casi siempre las mismas, y por esta hemos querido ser tan específicos y redundar en estos consejos”, señala Chamorro, quien, a través de los administradores de fincas colegiados de Huelva, harán llegar esta cartelería a todas las comunidades de propietarios de la provincia por ellos administradas. Estas recomendaciones preventivas aluden tanto a elementos concretos como a estancias del hogar, al uso correcto de radiadores y braseros, el cuidado especial con los electrodomésticos en las zonas húmedas como los baños, o con los aparatos de gas.

En cuanto a piezas concretas, la campaña incide en los riesgos en la cocina, por lo que se advierte vigilar permanentemente el fuego y la comida, y, para este último caso, se dan instrucciones de cómo obrar si arde una sartén. En este supuesto, debe colocarse una tapadera de mayor diámetro que la sartén y apagar la cocina. Si el fuego persiste, se empleará un trapo humedecido para cubrir la sartén. En dormitorios, las principales recomendaciones son las de no fumar en la cama y no dejar los móviles o tablets cargando durante la noche.

Consejos básicos para incendio

Asimismo, se incluye un protocolo de actuación en caso de incendio, que pasa por evacuar la vivienda, cerrar la puerta sin llave y llamar de inmediato al 112. Si no es posible la evacuación, no deben atravesarse las zonas con humo, y si el humo nos tuviera atrapados, habría que gatear hasta la salida, pues el humo se concentra en la parte de arriba. Por esta razón, no hay que subir las escaleras hacia la azotea. Otro consejo esencial es cerrar la puerta, ya que una puerta cerrada retrasa al menos 5 minutos el avance de un incendio e impide el paso del humo. Debe avisarse al 112 indicando que no se puede salir, las personas que son y su peso exacto, y se desaconseja escapar por las ventanas. La persona afectada tiene que señalizar la ubicación desde una ventana no afectada, y aguardar el rescate de los bomberos.

Por otro lado, la campaña también resalta la utilidad de instalar en los hogares detectores de humo domésticos, unos dispositivos de fácil instalación, económicos, con un mantenimiento mínimo, y lo más importante, que “pueden salvarte la vida”. Estos detectores emiten un sonido estridente que despierta a las personas que están durmiendo, de manera que pueden levantarse para sofocar el fuego o salir de la vivienda si así lo requiriera la situación..