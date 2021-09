Educación pide que no se mezcle a los colegios con la política y recuerda que su limpieza corresponde a los ayuntamientos

La vuelta el cole es cara y eso los saben en todos los hogares onubenses que actualmente están inmersos en esos preparativos. Pero quizás lo que no sepan es que desde el curso pasado, además de los gastos ordinarios de esta tarea, al Ayuntamiento de Huelva el regreso a las aulas le está saliendo todavía más caro.

Así lo denunció este martes el concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital del Consistorio onubense, José Fernández. Fernández afirmo que el plan de desinfección impuesto por la Junta de Andalucía desde septiembre de 2020 para evitar la entrada de la Covid-19 en las aulas, ha supuesto para las arcas municipales un incremento de gasto de aproximadamente 600.000 euros.

En este sentido, el concejal trasladó que ya el pasado 8 de agosto pusieron la reclamación pertinente a la delegación del Gobierno Andaluz y a la consejería de Educación, acompañada de las facturas y la documentación que justifica los gastos, para que se reintegre este montante. Tras más de un mes de espera y silencio administrativo, “nos vamos a ver obligados a trasladar este asunto al contencioso administrativo para tratar de resolver la situación”.

Desde el Consistorio onubense se esgrime que, en base a la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local tras la modificación que supuso la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, estas competencias pueden ser delegadas como se contempla en la propia legislación, si así lo acepta el municipio, pero “deberán ir acompañada de la correspondiente financiación, para lo que sería necesario una dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Administración delegante y para cada ejercicio económico, siendo nula en caso contrario (artículo 27.3, apartados 5 y 6 de la LRBRL).

En la disposición adicional 15 de dicha Ley se estipula que en esta delegación de competencias se debe garantizar “el correspondiente traspaso de medios económicos, materiales y personales”.

Igualmente, Fernández desgranó que para poder llevar a cabo el nuevo plan de desinfección, el Ayuntamiento tuvo que contratar el curso pasado, y los va a mantener también para el 2021-2022, a 11 trabajadores más con un incremento diario de 90 horas para la limpieza de los 25 colegios de la capital. Trabajadores a los que tuvo que dotar de epis para garantizar su seguridad. Todo esto, prosiguió el edil, “ha supuesto 293.896,6 euros de gasto extraordinario por curso, un dinero que podíamos haber destinado a muchas otras cosas para Huelva si la Junta hubiera cumplido con lo que marca la ley”.

Para terminar, el representante municipal expresó que no entiende porqué la Junta de Andalucía no le da el dinero a los ayuntamientos, “cuando otras comunidades de su partido, como Castilla-León o Madrid, ya han anticipado el gasto en sus respectivos municipios, cuando la propia administración andaluza sí ha hecho un exceso de gasto en los edificios educativos que le corresponde, como son los de Secundaria, y cuando esta comunidad autónoma ha recibido al menos 45 millones de euros del Gobierno central y no sabemos qué ha pasado con ese montante”.

En respuesta a estas acusaciones, la delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva, Estella Villalba, recordó que el refuerzo de la limpieza de los centros educativos por el Covid “no es una medida de la Junta, es una medida consensuada y aprobada por la Comisión de Salud Pública, compuesta por el Ministerio de Sanidad y los consejeros del ramo de todas las comunidades autónomas”. Además, “el ordenamiento jurídico marca que la competencia sobre la conservación, mantenimiento, limpieza y seguridad de los centros de educativos de infantil y primaria y de educación especial corresponde a los ayuntamientos”, comentó.

“La administración andaluza,-prosiguió-, entiende que este esfuerzo suponga una dificultad para algunos ayuntamientos y por eso el año pasado se pusieron medidas para ayudarles con estos sobre costes, como por ejemplo los planes de empleo como el plan Aire, que les facilitaron las contrataciones extraordinarias a muchos consistorios el año pasado”.

En lo que respecta al escrito remitido por el Ayuntamiento de Huelva, la delegada comentó que “en la solicitud remitida a esta delegación nos indican varios conceptos que nada tienen que ver con la limpieza de los colegios, como son por ejemplo mascarillas personalizadas”.

Villalba señaló también que “nos llama la atención que otras comunidades en las que gobierna el PSOE, los ayuntamientos estén asumiendo estas tareas de limpieza sin ningún problema y aquí en la provincia, al igual que el año pasado, sólo son los ayuntamientos socialistas los que reclaman la administración andaluza”.

Para terminar, la delegada quiso hacer una llamamiento a las partes implicadas, “entendemos que flaco favor se le hace a la comunidad educativa si mezclamos esto con el debate político y los intereses partidistas. Esto es una cuestión de salud para la comunidad educativa y las administraciones estamos para dar servicio al ciudadano, para velar por la seguridad en nuestros centros por lo que tenemos que trabajar unidos”.