El Consistorio retirará a Queipo de Llano, Haro y De Melo los títulos de Hijo Adoptivo

De la frustrada moción de Participa a la queja ante Jesús Maeztu

Ya en este mandato, una moción defendida por Participa Huelva para revocar nombramientos, distinciones y menciones honoríficas acordados en su día en el Pleno municipal no salió adelante. La propuso su portavoz, Jesús Amador, en el pleno del 22 de diciembre del pasado año, cuando pidió que se retirasen los honores municipales como Hijos Adoptivos de la ciudad de Huelva a Gonzalo Queipo de Llano, Joaquín Miranda González, Pedro Cantero Cuadrado, Henrique de Melo Barreto y Gregorio Haro; así como el título de Hijo Predilecto a Carlos Sánchez Cáceres. El PSOE votó en contra porque, en cuanto a la relación de nombres, "no todos son iguales y podemos entrar a discutir si todas las personas que figuran en la moción tienen la misma responsabilidad o concurren las circunstancias que justifican la retirada de esos honores", según defendió entonces el portavoz del equipo de gobierno, Manuel Gómez. El edil no adscrito Enrique Figueroa se opuso al no estar de acuerdo con todos los nombres que aparecían en la moción y Ruperto Gallardo basó su negativa en la existencia de una comisión para aplicar la Ley de Memoria Democrática en la que se deberían consensuar dichos nombres. Rafael Gavilán, portavoz de Mesa de la Ría, apoyó a Amador y pidió a la Corporación Municipal que no se escudase en la "excusa peregrina" de que ya existe una comisión, ya que adujo que este hecho no era óbice para no apoyar la propuesta. IU también la refrendó sin aristas, mientras que Ciudadanos y el PSOE se abstuvieron y el PP votó en contra. Ahora Participa verá satisfecha parte de su iniciativa, si bien sigue adelante la queja presentada ante el Defensor, a raíz de que su moción no frutificó, por parte del grupo de trabajo Por la recuperación de la Memoria Histórica y Democrática de Huelva, que solicitó el amparo de Maeztu y su intervención ante el Ayuntamiento para que lo antes posible atienda la obligatoriedad de cumplir la ley.