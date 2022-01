Coronavirus Huelva: El Consejo de Cofradías trabaja para una Semana Santa “normalizada”

El Consejo de Hermandades de Huuelva está preparando la Semana Santa de una manera “normalizada”. Así lo ha manifestado su presidente, Antonio González, que ha indicado que “se está preparando como la hemos preparado toda la vida, horarios, itinerarios y todas las previsiones son así”.

González ha incidido en que “en ese sentido nos estamos moviendo, de una manera positiva pero tremendamente responsable” con la situación existente derivada del coronavirus, a lo que ha añadido que “vamos a esperar porque todavía queda mucho tiempo, faltan tres meses para la Semana Santa y como faltan noventa días para la Semana Santa vamos a esperar, que como según dicen los entendidos cuando llegue la Semana Santa la situación será muy buena o mejor”.

González ha asegurado que no tienen un plan B para el caso de que se complique la situación sanitaria, aumente el número de casos de Covid y se incrementen las restricciones, “nosotros no tenemos plan B, sólo tenemos el plan A y además me niego a estudiar un plan B. Nosotros tenemos hecho un plan A y a partir de ahí nosotros vamos a verlas venir y ya nos dirá alguien algo”.

El presidente del Consejo de Hermandades ha subrayado que de momento se mantienen todos los actos: Vía Crucis y pregón. Ha comentado que “está previsto que salga la imagen de San Sebastián, las fiestas del Patrón, hay anunciadas salidas extraordinarias por parte de alguna hermandad y nosotros tenemos previsto el Vía Crucis, que va a salir de la Catedral a San Pedro. Estamos haciendo las previsiones y trabajando para una Semana Santa normalizada”.

El pasado 4 de noviembre se celebró en la parroquia de La Concepción el acto de presentación del pregonero de la Semana Santa 2022 así como del autor del cartel anunciador de la Semana Mayor de Huelva y la imagen que presidirá el Vía Crucis del Consejo de Hermandades.

Jesús Manuel Flichi Redondo dará el pregón de la Semana Santa de Huelva, en un año en el que, por primera vez, el Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías no estará presidido por la imagen de un Cristo. Será María Santísima de los Dolores, titular de la Hermandad de Los Judíos, la que, al pie de una Cruz, lo presida.

En cuanto al cartel anunciador de la Semana Mayor de la capital onubense será el joven artista de Antequera Ángel Sarmiento Burgos, el encargado de realizar la composición artística que lo ilustre. El artista, que agradeció al Consejo de Hermandades la oportunidad “tan única” que se le brinda, aseguró que “haré todo lo que esté en mis manos” e indicó que en su obra quiere reflejar “la verdadera devoción del pueblo de Huelva”.