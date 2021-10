Jesús Flichi, emocionado con ser pregonero de la Semana Santa de Huelva 2022

Jesús Manuel Flichi Redondo dará el pregón de la Semana Santa de Huelva 2022, un año en el que, por primera vez, el Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías no estará presidido por la imagen de un Cristo. Será María Santísima de los Dolores, titular de la Hermandad de Los Judíos, la que, al pie de una Cruz, lo presida.

El hermano mayor de Los Judíos, Fernando Carvajal, ha señalado que “será un Vía Crucis especial, lo presidirá la Dolorosa más antigua de la ciudad”.

El pregonero de la Semana Santa de Huelva 2022 así como la imagen que presidirá el Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías se han dado a conocer en un acto celebrado en la Parroquia de la Concepción, en el que también se ha presentado al autor del cartel, el joven artista de Antequera Ángel Sarmiento Burgos, y se ha mostrado la pintura que ilustrará la felicitación de Navidad del Consejo de Cofradías, elaborada por Alonso Sánchez, que en esta ocasión está protagonizada por la Virgen de la Cinta.

El autor del cartel ha agradecido la oportunidad “tan única” que se le brinda y ha asegurado que “haré todo lo que esté en mis manos”. ha indicado que en su obra quiere reflejar “la verdadera devoción del pueblo de Huelva”.

El pregonero, por su parte, ha apuntado que “acepté el reto” propuesto por el presidente del Consejo. Ha explicado que "ni en mis mejores sueños ni yo jamás pensé que me iba a ver en esta tesitura" y “le pido al Señor que me ilumine para estar a la altura de la ciudad, que se lo merece”. Será un pregón que saldrá "de donde me he criado, de la sacristía, la Iglesia, de la bendita oscuridad que da un paso y de lo bonito que es un cuartillo de priostía".

En el acto, junto al presidente del Consejo de Hermandades, Antonio González, se encontraba el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz; el director espiritual del Consejo de Hermandades, José Manuel Barral, y el párroco, Diego Capado.

Barral ha recordado que la de 2020 “fue la Semana Santa en casa y la de 2021, en las iglesias”, en la que “las hermandades hicieron una Semana Santa especial, verdaderamente emotiva” y ahora, “la Semana Santa de 2022, la de la ilusión, de encontrarnos en la calle”. Respecto al Vía Crucis ha comentado que “la Virgen está presente en el recorrido del Vía Crucis, se le dedica dos estaciones, será un Vía Crucis más especial, siempre miramos al Cristo y ahora tendremos la posibilidad de ver la Cruz desde el corazón dolorido de María”.

El alcalde manifestó sentirse “feliz de vivir este momento con la esperanza de la próxima Semana Santa, es una fiesta para los cofrades”.