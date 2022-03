Conmovedor reencuentro entre una familia ucraniana y su familia de acogida en Huelva

Antonia Ponce ha protagonizado un emotivo reencuentro con Anastasia, ucraniana a la que acogió en su vivienda de Alosno en 2001 en el marco del programa estival de Chernóbil. "Me llegó al corazón esta joven en las tres ocasiones en las que estuvo aquí", explica. En este sentido, cuenta que, al saber del estallido de la guerra en Ucrania, su primer pensamiento fue Anastasia y, por ende, contactó con ella para acogerla de nuevo 20 años después. "No obstante, dio la casualidad de que, al mismo tiempo que yo le envié un mensaje, ella me lo envió a mí", añade Antonia.

Dos décadas después de la última vez que se vieron, Antonia y Anastasia se fundieron en un intenso abrazo repleto de lágrimas y de palabras de cariño y agradecimiento.

Huelva recibe al primer autobús con ucranianos que buscan huir de la guerra en su país. Antes de la medianoche, familiares de los refugiados y familias de acogida onubenses estrechaban entre sus brazos, con una emoción incontenida, a los jóvenes llegados desde Ucrania.

A la capital onubense han llegado alrededor de 10 ucranianos, mientras que los casi 50 restantes se quedaron en Sevilla con sus respectivas familias. Tal y como adelantó Huelva Información el pasado sábado, la llegada de estas personas a Andalucía comprendía cinco días de viaje y tendría su ansiado final en la noche de hoy.