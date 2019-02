El 70% de los grupos del concurso del Carnaval Colombino es onubense

Cuarenta y ocho agrupaciones participarán en la trigésimo sexta edición del concurso del Carnaval Colombino, diez más que en 2018. Pasarán por las tablas del Gran Teatro veinticinco murgas, diecinueve comparsas, tres coros y un cuarteto procedentes de distintas localidades de las provincias de Huelva y Sevilla así como de Cádiz.

Treinta y cuatro de los cuarenta y ocho grupos son de Huelva y provincia, el 70% de los concursantes, trece de la provincia de Sevilla y uno de Cádiz.

Las agrupaciones participantes se han incrementado en la capital onubense, pasando de las nueve de la pasada edición a las catorce de la actual. Huelva es la que mayor número de grupos aporta al concurso, con ocho murgas y siete comparsas.

En la modalidad de murgas intervendrán Para que no me olvides, Estamos a 100, Los del Molino, Este año me quito el mono, La vieja Amaya, Encuentros en mi azotea, Quiero cruzar la bahía y Los juegos del hambre.

En la categoría de comparsas, Los náufragos, Apostasía-libre, Los esclavos, El último Dios, Los guapos, La murga del maestro y El exorcista.

De la provincia onubense concursarán diecinueve. Las localidades con mayor representación son Punta Umbría, Isla Cristina y Lepe con tres agrupaciones cada una.

De Punta Umbría subirán a las tablas del Gran Teatro las murgas Perdemos el coco y El auténtico Perro Andalú y la comparsa El secreto de Sherwood; de Isla Cristina, la murga Las alcalinas, la comparsa Eterna y el coro Boulevard Club, y de Lepe, las murgas Estamos de mierda hasta el cuello y La Antilla, y el cuarteto, el único que participa en esta modalidad, ¿Quién da la vez?.

De Cartaya y Ayamonte hay inscritos dos grupos. En el caso de Cartaya, las murgas La suerte está echada y Evolucionaos, y de Ayamonte, la murga Manolito... ¡A esta eh! y la comparsa Los ídolos.

Por su parte, Valverde del Camino participará con la comparsa Anochecer, mientras que Villanueva de los Castillejos con Japon serrano, Minas de Riotinto con Este muerto está muy vivo, Villarrasa con Los que pasan el quinario, Niebla con Te quiero Mercedes y Gibraleón con Si lo sé no vengo concursarán en la modalidad de murga.

También se incrementa el número de agrupaciones que proceden de Sevilla y provincia. En la pasada edición fueron nueve y ésta ascienden a trece. La capital hispalense llevará al Gran Teatro las comparsas El relicario y En pie de guerra, la murga Una chirigota sin clase y el coro Doctor Febrero.

Aparte, de la provincia de Sevilla intervendrán las comparsas El secreto de la gloria y Las cachivaches, de Alcalá de Guadaíra; A base de palos, de Tocina y Alcalá de Guadaíra; El circo de la mariposa, de Carmona, y Los vendehumo, de Dos Hermanas, y las murgas Los que la tienen dura desde el final de la Dictadura y Este año me quito el mono, de Mairena del Alcor; Si lo sé no me jubilo, de Puebla del Río y Aquí veo premio, de San José de la Rinconada. De Cádiz intervendrá el coro Bravo por la música.

El concurso se celebrará del 15 al 27 de febrero. Las preliminares se desarrollarán del 15 al 22. Las sesiones se iniciarán a las nueve de la noche, media hora antes debido al gran número de agrupaciones. El primer día habrá siete grupos, la comparsa infantil Yo soy el futuro, dirigida por Manuel Alvarado, actuará en primer lugar fuera de concurso. Las semifinales tendrán lugar del 23 al 26 de febrero, y la final, el día 27.