Concentraciones, manifiestos y homenajes en el 8-M de la pandemia en Huelva

La pandemia no acallará la voz de las onubenses en el Día Internacional de la Mujer. Este 8-M no se va a caracterizar por los actos multitudinarios de otros años, pero no por ello estará exento de actos reivindicativos y homenajes a figuras femeninas de renombre.

Abre la agenda la Universidad de Huelva, que a las 10:00 inaugura la escultura del Jardín de las Ausentes del campus de El Carmen, obra de la artista María JL Hierro, en colaboración con Martín Lagares.

El acto institucional central, en el que participan la Diputación de Huelva, el Ayuntamiento de la capital y la Onubense, se celebra hoy a las 11:30 en la plaza de Las Monjas, donde se leerá un manifiesto. A las 12:00, la Diputación entrega a representantes de 15 municipios la señal Stop Violencia en su sede de la Gran Vía.

El Movimiento Feminista realiza una concentración simbólica también en la plaza de Las Monjas, a las 18:00. Únicamente acudirán representantes de las distintas organizaciones que forman parte del colectivo, pero desde el mismo se invita a las onubenses a vestir hoy de morado y a que ventanas y balcones se inunden de ese color y de mensajes reivindicativos.

En paralelo, el IES La Rábida rinde homenaje a Antonia Arrobas, la primera mujer matriculada en la enseñanza secundaria en España, tributo que se celebra en el salón de actos del IES Diego de Guzmán (12:00). En el IES Pablo Neruda se llevará a cabo el escape room 8-M Día de la Mujer.

La fotógrafa María Clauss expone sus obras en la Gota de Leche, una muestra que lleva por título Visibles: Mujeres para una década y que se puede visitar hasta mayo.