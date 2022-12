Combinación mágica de caramelos e ilusión en la coronación de los Reyes Magos en Huelva

Combinación mágica de caramelos e ilusión en la coronación de los Reyes Magos, un acto que tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva. El exfutbolista Manolo Pedraza encarnará a Melchor, el maestro Juan González, a Gaspar y el periodista Nacho Molina, a Baltasar. Por su parte, el jinete José Ramón Pérez representará al heraldo real y Pepa Jiménez, funcionaria del Consistorio, adscrita al área de Políticas Sociales, la Estrella de la Ilusión. Con ellos se logrará crear "un momento mágico con la cabalgata" y se podrán "vivir experiencias mágicas e inolvidables", apunto el teniente de alcalde y responsable del área de Cultura, Daniel Mantero, antes de darle paso al alcalde, Gabriel Cruz.

Cruz destacó que "en Navidad vivimos momentos especiales, muy íntimos y siempre sacamos lo mejor de lo que llevamos dentro. El momento de los Reyes Magos se vive de manera muy especial, con magia e ilusión por lo que seremos, nos queda por vivir y por lo que fuimos, es una época en la que todos nos volvemos niños, la mirada de los niños y los mayores es la misma". Señaló que las cinco personas elegidas son "buenas personas, que viven día a día esa ilusión, gente generosa, que cree en las fiestas, en la Navidad, entiende en significado de la Navidad y de los Reyes Magos", a lo que añadió que "estoy muy agradecido a los cinco por aceptar el enorme encargo de vivir estos días en torno a los Reyes Magos".

De José Ramón Pérez, el primero en ser investido, Cruz manifestó que "es un jinete de primerísimo nivel, persona muy generosa, colabora en todo lo que puede con la Feria del Caballo". Explicó que la figura del heraldo real es novedosa en los festejos onubenses, "con el primero fue un antes y un después, va a ser inolvidable para todos nosotros". El alcalde ayudó a Pérez a colocarse la capa, los abalorios, y el turbante, "el heraldo real es el que tiene más compleja la vestidura".

El nuevo heraldo real comentó que "me dedico al mundo de la equitación, a la competición, siempre llevo a Huelva por bandera". Reconoció que la propuesta por parte del alcalde "me hizo una ilusión grande y estoy deseando que llegue ese día para ver la cara a los niños, estoy muy orgulloso".

Respecto a Pepa Jiménez, Cruz aseguró que "sabe muy bien lo que es la ilusión de verdad, conoce las necesidades más duras y extremas que tienen muchas familias en la ciudad y trabaja en su solución y da la seguridad y convicción que no están solos en el camino". Tras colocarle la tiara y el cetro, Jiménez agradeció al Ayuntamiento que pensara en ella. Señaló que el Consistorio fue su casa durante 36 años, "es un reconocimiento a la Concejalía de Políticas Sociales, a todos los compañeros que forman parte de la Concejalía, que se dedica a ayudar a la gente".

Llegado el momento de coronar a sus Majestades de Oriente, el alcalde reconoció que Melchor es su favorito. "Manolo Pedraza encarna los valores de una persona que se hace depositaria de la ilusión de los niños, es un honor investirlo como rey mago". Pedraza sólo tuvo palabras de agradecimiento hacia el Ayuntamiento de Huelva y el alcalde, que le brindan la posibilidad de encarnar a un rey mago, "lo hará con orgullo e ilusión, compartiré la ilusión, sobre todo, con los mayores y niños, van a ser de los mejores momentos de mi vida".

Cruz recalcó que Juan González es Gaspar "porque traslada un sueño. Cuando se visita su clase en el Colegio Diocesano dices: es un rey mago, no sólo por cómo da las clases sino cómo se relacionan los niños con Juan, ven en él un rey mago, que les está formando y les hace ver esperanza en el futuro". Para González, "se cumple una ilusión tremenda con la que he soñado desde niño" Vive en La Orden y recuerda que bajaba hasta el almacén municipal para ver cómo se le daban los últimos retoques a las carrozas. "Me dedico a trabajar con ilusión, esperanza y motivación y esto lo aúna. No tengo palabras para expresar lo que siento".

El momento más emotivo se vivió con el Rey Baltasar, al recordar Nacho Molina a su hermana Cinta, fallecida en 2021. Molina es para Cruz, "una de mis personas favoritas, su alegría, que contagia; su forma de estar, abierto a lo que se le propone; su forma de empatizar; cómo vive y entiende la Navidad y las fiestas de los Reyes Magos, lo cree de principio a fin, es una persona increíble en lo profesional y personal, sus creencias y convicciones, que proyecta sin ningún tipo de complejo...", a lo que unió "ese profundo amor a Huelva".

Molina explicó que "nací en Los Tres Reyes, predestinado estaba, los niños jugábamos en la calle y esperábamos ver pasar el autobús que llevaba a los Reyes Magos y por la tarde los veíamos en la esquina de Pablo Rada. Hay algo que puedes soñar pero que te toque, no. Me llamó el alcalde y se me vino todo abajo porque en ese momento vi a mi hermana, ella siempre tuvo una ilusión". Indicó que ella escribió a todos los alcaldes proponiéndose como rey mago si alguna vez se elegía a una mujer para ello, con lo cual, este año el Rey Baltasar será "mi hermana, que es la que está hoy aquí y estará en la cabalgata de reyes".

Desde que a Nacho Molina aceptó la propuesta del alcalde "he tenido los síntomas de todas las enfermedades, he llorado y reído, no duermo, esto es lo más grande del mundo". El acto finalizó, como no podía ser de otra manera, con una lluvia de caramelos.