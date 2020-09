Ciudadanos asegura que el proyecto CEUS "se hará en Huelva o no se hará"

El portavoz provincial de Ciudadanos y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha asegurado que el proyecto CEUS (Centro de Ensayos para Sistemas no tripulados) es “irreversible, a pesar de lo que digan destacados dirigentes del mundo empresarial y sindical”, en una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede del partido naranja en Huelva. Díaz ha añadido que “se hará en Huelva o no se hará” antes de sentenciar que “Ciudadanos no saca un proyecto del cajón del ostracismo como CEUS para no ejecutarlo”, en referencia a los nuevos plazos acordados por el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, y el director general del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial), el teniente general José María Salom.

El portavoz de la formación naranja en Huelva, en declaraciones recogidas en una nota de prensa de su partido, ha asegurado que desde que Ciudadanos ha llegado al Gobierno de la Junta “no hemos parado de trabajar por el proyecto CEUS ni vamos a parar”. Díaz ha recordado que “la tramitación ambiental era un problema heredado de los gobiernos socialistas, ya no lo es. Ya se ha cambiado el uso de los terrenos, para que tenga un uso prevalente científico-tecnológico, y está en marcha la descatalogación como monte público de Andalucía. Y la nueva DIA (Declaración de Impacto Ambiental) se va a volver a tramitar en el plazo de nueve meses, al que se ha comprometido el Ministerio de Transición Ecológica”.

Por este motivo, el parlamentario onubense ha pedido “prudencia y responsabilidad”. “Lo importante no es en qué posición se sitúa uno ante una dificultad para preservar la responsabilidad que tenemos sino qué podemos hacer por sumar al común de Huelva desde la responsabilidad”, ha señalado, al tiempo que ha subrayado que “el INTA es imprescindible para que el CEUS se haga y se haga en Huelva”, en tanto que, “por su capacitación tecnológica, debe jugar un papel fundamental en este proyecto” y porque “ningún lugar en España ni en Europa alberga las condiciones técnicas, tecnológicas, climáticas y de exclusión aérea que atesora El Arenosillo”, en Moguer.

Asimismo, Díaz ha explicado que “también se está preparando el proyecto para que pueda optar a los fondos excepcionales que la UE ha habilitado para la recuperación económica por la covid-19”, convencido de que cumple los requisitos que se concretarán en “un par de semanas”. No obstante, “por si no fuera posible esta opción”, ha detallado, el marco presupuestario de fondos europeos 2021-27 “ofrece un paraguas para que el proyecto tenga garantías de financiación desde el principio hasta el final, de modo que se ejecute al 100%, tal como quiere el Gobierno de Andalucía y Ciudadanos”.

“Huelva se juega su prestigio y algunos políticos también, si no somos capaces de sacar este proyecto”, ha sentenciado, por esto ha insistido en su compromiso personal y “el de mi partido con la ejecución de este proyecto”. “Espero que dentro de unos meses podamos anunciar que el proyecto CEUS sí está en vía de financiación, que los trámites finales para iniciar las actuaciones en los terrenos son ciertos y que el proyecto se puede ejecutar en Huelva como deseamos”, ha afirmado.

“Para Ciudadanos, CEUS es un proyecto de interés estratégico, y una infraestructura básica, ligada a la investigación y al ámbito científico-tecnológico, que nos va a traer reactivación económica, creación de empleo de calidad y Huelva lo necesita”, ha subrayado, por lo que se ha comprometido a “venir a pedir disculpas si finalmente no se ejecuta este proyecto, por el que vamos a darlo todo”.

Finalmente, Díaz ha destacado los esfuerzos del Gobierno de la Junta de Andalucía para luchar contra la crisis sanitaria, económica y social provocada por la pandemia de la covid-19. “Hasta ahora el Gobierno ha aprobado 23 decretos leyes ante la urgente necesidad de volcar recursos en el fortalecimiento del estado del bienestar y en la estimulación de la actividad económica y el sostenimiento del empleo en Andalucía”, ha subrayado, al tiempo que ha recordado los planes Andalucía en marcha, dotado con cerca de 3.500 millones de euros; el Plan AIRE, que va a permitir que se ejecuten proyectos necesarios en los municipios onubenses; así como la previsión que supone la puesta en marcha del Plan 3.000 ante el incremento de los contagios en la comunidad.