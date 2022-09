Ciudadanos quiere conocer el estudio para piscinas municipales descubiertas en Huelva

Ciudadanos quiere conocer el estudio para piscinas descubiertas en Huelva. La formación va a preguntar en el próximo Pleno municipal que se celebrará el jueves por los avances realizados por el equipo de Gobierno en el estudio encargado para construir piscinas municipales abiertas y recreativas en la capital onubense. Así lo indicó el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital onubense, Guillermo García de Longoria.

García de Longoria ha recordado que en el Pleno del pasado mes de junio se aprobó una moción en la que el Ayuntamiento de Huelva se comprometía a analizar las zonas de mayor demanda de este tipo de servicio público en la ciudad y en función de ese análisis la realización de un único complejo o bien de varias piscinas en distintos barrios.

Durante ese Pleno, en el que se consiguió el respaldo unánime de la Corporación Municipal a la propuesta de Ciudadanos, se pidió que ese estudio se realice con el mayor consenso posible, que cuente con la opinión de las distintas asociaciones vecinales y organizaciones sociales de la ciudad, como las que representan a aquellas con personas con alguna discapacidad y que, como no puede ser de otra manera, esté avalada por los técnicos municipales en cuanto a la idoneidad de su ubicación.

El portavoz de Ciudadanos ha señalado que en la actualidad no existen piscinas públicas descubiertas destinadas al baño recreativo lo que ya supone una “carencia histórica de nuestra ciudad ya que aunque contamos con piscinas en distintos centros deportivos municipales como el Andrés Estrada y el Diego Lobato, éstas están más destinadas a un uso deportivo y de competición que a fines de ocio”.

Según García de Longoria, estas piscinas no son tampoco adecuadas para el esparcimiento propio del verano y no están abiertas al baño, por lo que no cubren la necesidad de miles de onubenses que no pueden o no quieren desplazarse con asiduidad a nuestras playas en los meses de verano. “Queremos realizar una propuesta abierta en la que se cuente con la opinión técnica y de los vecinos para que se elija la mejor opción, o un complejo municipal o en piscinas no agrupadas en un único centro”.

El portavoz de Ciudadanos ha añadido que, aunque desde el Ayuntamiento de Huelva se ha trabajado en la mejora de los centros deportivos de nuestra ciudad, especialmente los relativos a los campos de fútbol, “este servicio de piscinas descubiertas con fines de ocio y recreativo, aún no se ha planteado, pese a ser un servicio muy demandado por los vecinos de Huelva, que plantean una carencia con respecto al ocio en verano en nuestra ciudad”.