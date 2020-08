Ciudadanos critica el ataque del Gobierno a la autonomía de los Ayuntamientos

“Asistimos estos días a un ataque sin precedentes a la autonomía de los ayuntamientos”, ha afirmado con rotundidad el parlamentario onubense de Ciudadanos (Cs) y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, que ha considerado que el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) para los ayuntamientos y diputaciones cedan su remanente general a cambio de un fondo equivalente al 35% de ese superávit “es un asalto a las cajas de nuestros pueblos y ciudades”.

Díaz ha asegurado que, con esta medida, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “acaba de confiscarle 28.000 millones de euros del ahorro de todos los españoles a nuestros pueblos y ciudades”, unos 798 millones de euros de los 2.280 de superávit de los ayuntamientos y diputaciones andaluces.

El portavoz de la formación naranja ha explicado que “nuestros alcaldes, que habían logrado sanear sus cuentas y pagado a sus proveedores, habían conseguido ahorrar y querían gastar ahora responsablemente para reactivar la economía y el empleo de sus municipios, la mayoría núcleos rurales, en plena crisis económica provocada por la pandemia de la covid-19”.

Asimismo, el parlamentario andaluz ha criticado que el “silencio” de Susana Díaz, secretaria general del PSOE-A, que “calla ante la infrafinanciación autonómica con la que el Gobierno de Sánchez e Iglesias castiga a los andaluces”; ante la desigualdad en el reparto de los fondos europeos perpetrado por Montero, ya que “los socialistas saben que no nos van a llegar en igualdad con otros territorios de España, porque no se van a utilizar criterios objetivos como el volumen de población, PIB per cápita y tasa de desempleo”, y ante “esta tropelía, este asalto a la autonomía local en Andalucía”. “No alimente más el fantasma del agravio que sabe que le va a perseguir toda la vida”, ha espetado Díaz a la expresidenta de la Junta.

Finalmente, el vicepresidente del Parlamento andaluz ha querido tranquilizar a los municipios porque, ha afirmado “el Gobierno de Andalucía va a seguir aportando extrafinanciación para ayudar a los municipios a tomar las medidas de seguridad necesarias, para reactivar la economía y el empleo en los pueblos y ciudades andaluces”.