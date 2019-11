Ciudadanos convoca a 88 militantes para elegir su junta directiva local

El proceso electoral abierto en la junta local de Ciudadanos en la capital onubense culmina hoy con la jornada de votaciones, a la que están convocados 88 militantes con derecho a voto, que decidirán entre cuatro candidaturas el rumbo del partido naranja en la mayor agrupación de la provincia.

Las elecciones se celebrarán en la sede de Ciudadanos, en la calle Arcipreste Manuel González, a partir de las 19:00. Al menos, si no hay contratiempos a lo largo del día, porque hasta última hora de ayer se estuvo barajando la posible impugnación del proceso por la falta de acceso de las candidaturas al censo: ni a los nombres de los militantes con derecho a voto, y ni siquiera al número de electores convocados.

Por este motivo, uno de los equipos que se postulan a la dirección local, el encabezado por María Ángeles Núñez Yanes, presentó la tarde del martes alegaciones ante la Comisión de Garantías y Valores del partido, que vela por el proceso electoral interno.

La respuesta no llegó hasta ayer tarde, cuando se desestimó la reclamación al entender este órgano que los candidatos no pueden tener copia del censo para no incumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos de los electores, por tanto, no estarán a disposición de los cuatro equipos hasta el momento en que comiencen las votaciones, para seguir el control de las mismas.

Las quejas, sin embargo, siguen por entender que se ha vulnerado la igualdad entre candidatos. Dos de ellos, José Carlos Carreras Duaigües y Ana María de Silva Molina, cuentan entre sus respectivos equipos con dos miembros de la Junta Gestora que ha regido la agrupación local hasta este proceso electoral, Daniel Eugenio Rodríguez y Juan Carlos Álvarez de Uribarri, por lo que consideran desde la candidatura denunciante que han podido tener acceso a los datos censales y utilizarlos en beneficio de sus equipos.

Una de las candidaturas sopesa la paralización de las elecciones por no concurrir en igualdad

Fuentes cercanas al proceso señalan también el recelo existente con las dos candidaturas señaladas, por cuanto hayan podido ser “promocionadas por la dirección provincial del partido”, a través del dimitido secretario de Organización en Huelva, Rafael Pérez, que renunció el martes por desavenencias con la dirección regional, precisamente a partir de este mismo proceso electoral.

Desde Ciudadanos Huelva se informó ayer a este periódico que el número actual de afiliados en la capital es de 125 personas, de las que sólo 88 podrán votar hoy por cumplir con los requisitos de antigüedad mínima de seis meses de su afiliación y de estar al corriente de sus cuotas.

Hay cuatro equipos que optan a la elección: la candidatura Junta Directiva Agrupación Huelva Ciudad, coordinada por Ana María de Silva Molina; Ciudadanos Onubenses, encabezada por José Carlos Carreras Duaigües; Gente de Partido, con Manuel Repiso Núñez; y la liderada por Mª Ángeles Núñez Yanes, que lleva su mismo nombre.

El equipo ganador se pondrá al frente de la junta local en sustitución de la junta gestora que ha regido el partido en la capital desde que dimitieran en abril pasado ocho de sus nueve componentes. El horizonte es incierto por el proceso abierto a nivel nacional para sustituir a Albert Rivera.