Ciudadanos Madrid decidirá sobre el acta de María Ponce en la Diputación

María Ponce seguirá siendo diputada provincial hasta que Ciudadanos no diga lo contrario en Madrid. La dirigente de la formación naranja ha sido elegida por su partido para ser senadora de designación autonómica y hasta la próxima semana no tomará su escaño en la Cámara Alta, sin que ello implique necesariamente su baja como representante en la Diputación de Huelva.

Ponce no quiso hacer ayer declaraciones a este periódico al respecto, aunque desde su entorno se asegura que no ha habido ninguna comunicación del partido, tanto en un sentido como en otro, ya que, en principio, los cargos de senadora y diputada provincial no son incompatibles.

Ha sorprendido también que haya trascendido el nombre del concejal de Punta Umbría Juan Luis Martín Suárez como sustituto en la Diputación, ya que, apuntan también desde el propio partido en Huelva, no hay nada decidido sobre este escaño.

Fuentes oficiales del partido se han limitado a señalar hacia Madrid, donde se trataría sobre el futuro papel de María Ponce, ya sea como senadora en exclusiva o compaginando también el cargo que en la cámara provincial desempeña desde hace un año.

En ese momento, tras obtener representación Ciudadanos en la zona de Huelva-Costa, fue en el ámbito provincial donde se decidió la designación de la diputada con una votación abierta que dejó, precisamente, al puntaumbrieño Juan Luis Martín en segundo puesto. De ahí que haya voces en el partido que defiendan su paso adelante ahora en sustitución de Ponce. Fue Madrid, posteriormente, la que dio visto bueno a esa elección.

Ahora, se insiste desde distintos frentes, será también el órgano central de Ciudadanos el que despeje las dudas actuales.