Ciudadanos solicita al Gobierno la gratuidad de los billetes de los trenes de Huelva hasta que se conviertan en líneas competitivas

El candidato a la Alcaldía de Huelva y portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de la capital, Guillermo García de Longoria, ha anunciado que va a solicitar al Gobierno central de Pedro Sánchez que todos los billetes de tren en la provincia de Huelva sean gratuitos hasta que inviertan en la provincia "lo que es de justicia en nuestras infraestructuras para que las líneas sean competitivas y ofrezcan a los onubenses unos servicios dignos con horarios razonables".

Longoria ha explicado que la decisión de ADIF de que los trayectos entre Cantabria y Asturias sean gratuitos, después de fabricar trenes que no caben por los túneles, "sienta un precedente del que se debe beneficiar la provincia de Huelva que, probablemente, sea la que tiene las peores conexiones ferroviarias de toda España".

En este sentido, el candidato de Cs ha señalado que "en Huelva tenemos pocas líneas, con trenes que se averían constantemente, líneas férreas antiguas que no permiten que haya una mayor velocidad, frecuencias de viajes mínimos… difícilmente haya otra provincia más perjudicada y si se plantea la gratuidad en otras regiones, Huelva no puede ser menos y se tiene que ver beneficiada por estas medidas".

En opinión de Longoria, ADIF no puede seguir cobrando a los onubenses por usar unos trenes que llegan tarde constantemente y que son lentos aunque lleguen a su hora programada, si a Cantabria y Asturias se lo han concedido, y ahora se está pidiendo lo mismo en la Comunidad Valenciana, Huelva tiene que estar en esa línea".

Para el candidato de Cs, "todos los trayectos deberían ser gratuitos hasta que se conviertan los trenes en competitivos y se tarde, por ejemplo en la línea Huelva-Sevilla, lo mismo que si se hiciera el trayecto en coche".

"Si el Gobierno no quiere ni va a invertir en un AVE entre Huelva y Sevilla, si no quiere construir cercanías en el área metropolitana, si no va a mejorar la línea Hueva-Zafra, si no va a enlazar Huelva con Ayamonte, ni va a poner más frecuencia de trenes, si no va a realizar mejoras en las vías para aumentar la velocidad, por lo menos que no nos cobren por este servicio hasta que lo arreglen e inviertan lo que nos merecemos, porque nosotros pagamos los mismos impuestos que el resto, si lo hacen en otras regiones y provincias, también se puede hacer en Huelva", ha concluido Longoria.