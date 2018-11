Cepsa presume de su respuesta ante las crisis

Ante la imposibilidad de impedir que los accidentes ocurran, lo más importante es poder encararlos de la mejor manera posible, con la mayor transparencia y en el menor tiempo posible, en un intento de ofrecer la información más fiel acerca de lo que ha sucedido durante un momento de crisis. Ese fue el objetivo de la tradicional jornada de formación que la energética Cepsa ofreció en la mañana de ayer y en la que sus responsables en materia de seguridad, pusieron de manifiesto la voluntad de la empresa en facilitar los datos correctos en el tiempo preciso para no alarmar a la población y poner sobre la mesa las claves para poder hacer frente a una posible situación de riesgo.

En la jornada han participado como ponentes Jesús Velasco, responsable de relaciones corporativas; el presidente de la Asociación de la Prensa en Huelva, Rafael Terán; la responsable de Relaciones y Responsabilidad Corporativa de Cepsa, Marta Llorente; el responsable de Seguridad en Refinería La Rábida, Francisco Álvarez, y el responsable del 112 Emergencias de la Junta de Andalucía en Huelva, Paco Huelva.

Agüera puso como ejemplo lo ocurrido el pasado 3 de septiembre, con un incendio que fue sofocado “por el propio personal de la Refinería y en el que una hora después se envió una información con lo ocurrido; posteriormente llegaron a la planta los bomberos de Huelva y nuestro responsable de Seguridad, consideró que podían ayudar a que se refrescara la zona en menos tiempo. Fue curioso comprobar como al día siguiente, lo más importante para algunos, fue precisamente si los bomberos intervinieron o no, más que el propio incidente que no fue grave”.

El responsable del 112 en la provincia, Paco Huelva, quiso aclarar que “en contra de lo que se ha escuchado por ahí, Cepsa, al igual que otras empresas del sector industrial, sí tienen planes de emergencia exterior, en concreto desde el mes de mayo de 1994 y, por lo que se refiere a la gestión de las emergencias, hay que dejar bien claro que Huelva es una provincia segura”.

Rafael Terán , quiso poner el acento en la diferencia que existe entre la información que se recibe por redes sociales “que no son medios de comunicación y las que se hacen en aquellos dirigidos y realizados por profesionales que tienen como misión transmitir conocimiento e información, “ y reconoció que “en Huelva no hay una opinión favorable a la industria química, no está bien visto que un medio de comunicación lo haga y eso es debido a que durante años se hicieron las cosas mal”.

Marta Llorente quiso hacer hincapié en las estrategias de comunicación llevadas a cabo por Cepsa, tanto dentro de la misma, como hacia los medios de comunicación y sus clientes y accionistas y recordó los “nuevos riesgos a los que se enfrentan las empresas, especialmente en lo relativo a los ciberataques, por ejemplo, o la adecuación de los planes a otras culturas en las que accedemos conforme se abren nuevos mercados en otros países”.

Francisco Álvarez fue el encargado de detallar los planes de emergencia, de los que “se informa directamente al 112, para que sepan qué está pasando en todo momento y si necesitamos ayuda del exterior”. Suya fue una de las intervenciones en las que se detallaron los planes de prevención que se llevan a cabo en la empresa con “más de 300 simulacros al año, uno de ellos general” en los que se implica a todo el personal. La conciencia acerca de la seguridad, “se aplica tanto a los 750 trabajadores que tenemos en la planta, como a los otros tantos de las subcontratas” y llevó a cabo una defensa de las medidas a adoptar que lleva a que los incidentes en la industria “sean mucho menores que en los accidentes de tráfico, por ejemplo”.

Por último, el director de la Refinería, José Antonio Agüera, también quiso recordar que aunque “siempre podrá existir un riesgo, la clave es que la probabilidad sea mínima y para ello es fundamental el trabajo previo”, a lo que ha añadido que “el gran trabajo es hacer desaparecer todas las probabilidades de accidente. De hecho, todas las reuniones que tenemos empiezan siempre con una referencia a la seguridad, no importa de qué se trate”. Agüera precisó que para la compañía es “muy importante la percepción” que tiene la sociedad sobre la industria, por tanto ha considerado que “hasta que ésta no lo acepte como algo normal y como un trabajo bien hecho tenemos tarea que realizar porque el futuro va a estar en esta convivencia”. Al respecto, quiso dejar claro que la empresa energética, “tecnológicamente, está permanentemente adaptándose y trabajamos en la cultura de la gente desde el punto de vista de la seguridad”.