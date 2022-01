El Centro de Transfusión de Huelva pide donantes para reponerse de "unas reservas muy bajas en Navidad"

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva respira gracias a la "gran respuesta de los donantes onubenses después de las fiestas navideñas", período en el que las reservas de sangre se encontraban en niveles muy bajos. Así lo asegura a esta redacción la hematóloga del Centro de Transfusión de Huelva, Lola Fernández, quien, a pesar de esta recuperación en las reservas, insiste en la "importancia de sumar nuevos donantes que nos ayuden a reponer el déficit que teníamos entre la Navidad y el Día de Reyes".

Pese a que el escenario se antojaba más complejo que en otras ocasiones, pues muchos donantes habituales se encontraban confinados por estar contagiados o por ser contactos estrechos de infectados, "en ningún momento Huelva ha tenido problemas de sangre, por lo que no se han suspendido intervenciones". Esto se debe a la "gran gestión entre el Centro de Transfusión y los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, que, al asistir a un déficit de donaciones, optimizaron al máximo los recursos para que todas las intervenciones pudieran llevarse a cabo", expresa Fernández.

Las donaciones se sitúan en estos momentos en las 100 extracciones diarias, una cifra algo más elevada del mínimo necesario (80), aunque desde el Centro de Transfusión recuerdan que "es fundamental que este número aumente o, al menos, se mantenga para paliar la baja cifra de donantes en Navidad". Por ello, insisten en que la donación debería ser un "hábito", hasta el punto de que las personas "donen sin que los llamen cuando la situación sea crítica".

Aunque Huelva cuenta con una legión de donantes habituales, lamentablemente desde el Centro de Transfusión han detectado que la población de donantes está envejeciendo. Por este motivo, la hematóloga, Lola Fernández, hace hincapié en que “necesitamos incorporar donantes jóvenes y no solo que den que el paso, si no que además conviertan la donación en un hábito”.

Hasta el final de mes, hasta tres localidades de la provincia onubense acogerán jornadas de donaciones. Las convocatorias serán en las siguientes localidades: Teatro Ruiz Tatay (Zalamea la Real) hoy y mañana de 17:00 a 21:00; el centro de salud de La Palma del Condado entre el miércoles y el viernes en el mismo horario; y el Hogar del Pensionista de Puebla de Guzmán el 31 de enero de 17:00 a 21:00. A su vez, la población también puede acudir al Centro de Transfusión, ubicado en el hospital Juan Ramón Jiménez, que abre sus puertas de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 21:00 los días laborables y de 10:00 a 13:00 los sábados.

En este punto, la hematóloga, Lola Fernández, disipa las dudas acerca de las donaciones y los contagios por coronavirus, explicando que todos aquellos donantes de sangre que hayan superado el Covid-19 de manera asintomática o con síntomas leves pueden donar con seguridad siete días después de que hayan cumplido con el aislamiento. Las personas que hayan recibido la vacuna Covid pueden donar sangre 24 horas después siempre que no presenten sintomatología.

En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos, fundamentalmente de los grupos negativos, como el O negativo que es el grupo universal y puede recibirlo cualquier paciente en una situación de emergencia, y el A negativo. También hay que aclarar que las necesidades diarias de donaciones varían según la provincia y se estiman en función de la demanda que se prevé para un periodo de entre cinco y siete días. Toda la red funciona como un único centro, ya que la coordinación existente y los niveles de suficiencia alcanzados permiten que los componentes sanguíneos estén allí donde las necesidades los requieran.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

En este punto, conviene recordar que los hombres de entre 18 y 65 años pueden donar cuatro veces al año con dos meses de distancia entre una donación y otra, mientras que las mujeres de esta misma franja de edad pueden hacerlo tres veces en el año y con una separación también de dos meses. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS), -www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud-, accediendo al apartado específico denominado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles Dona Sangre Andalucía y la nueva APP Salud Andalucía, donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con Salud. Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del centro (@DonantesHuelva).