Catalina, la mujer de 100 años que venció al coronavirus en la residencia Madre de Dios de Almonte

Catalina Pérez es la abuela de la residencia de mayores Madre de Dios de Almonte. El pasado 31 de julio cumplió 100 años y se convirtió en la primera persona que alcanza el siglo de edad en los 40 años de historia del mencionado centro, por el que han pasado más de 1.000 usuarios desde su inauguración en 1986.

Risueña y tranquila, Catalina celebró su cumpleaños con su "familia" de la residencia en un día en el que nada faltó. Un mural decorado coloreaba el comedor del centro de mayores, espacio en el que los usuarios y empleados de la residencia brindaron todo su cariño a "una persona prudente y tranquila, a la que queremos mucho", al tiempo que un vistoso photocall recogía un sinfín de instantáneas de uno de los días más especiales de Catalina. La residente más longeva del centro recibió, además, una tarta, un ramo de flores y un pergamino de felicitación, regalos que dejaron entrever la emoción incontenida de Catalina.

Con un siglo de vida, Catalina se ha convertido en un ejemplo por vencer a la Covid-19, un virus que no provocó en ella sintomatología alguna pese a su elevada edad. Esta residente reconoce que la pandemia "ha sido uno de los momentos más duros" de la historia reciente, si bien recalca que para ella "no es lo más fuerte que he vivido, pues anteriormente perdí a mis hijos y eso es lo peor que le puede pasar a una madre". En este sentido, según el psicólogo del centro de mayores Madre de Dios de Almonte, Juan Jesús Martín, y la trabajadora social, Rocío Silvano, su tesón y su carácter alegre hacen de Catalina "una persona a la que es imposible no admirar".

Catalina cuenta a Huelva Información que pasa sus días "con tranquilidad, es lo que más pido a Dios", al tiempo que disfruta asistiendo a misa y viendo la televisión. Pese a su edad, únicamente tiene "pequeñas dolencias y molestias en el cuerpo, pero nada que me impida realizar mi vida. De hecho, me siento muy bien y, por dentro, es como si tuviera 20 años".

En la residencia Madre de Dios, los trabajadores destacan el sentimiento de "familia" que ha suscitado la pandemia, tanto entre empleados como con los propios usuarios. Tanto es así, que, según Juan Jesús Martín, "las conclusiones a las que hemos llegado tras los estudios realizados dictan que hemos estrechado nuestros lazos, lo que deriva en una mejor atención a los mayores".

Esta mejora en la calidad asistencial ha sido también reconocida por las administraciones, "que han puesto en valor nuestra labor en la pandemia, un trabajo que sería imposible de llevar a cabo sin el componente vocacional", finaliza el psicólogo de la residencia.

Del mismo modo, Rocío Silvano pone de manifiesto "el fortalecimiento a nivel profesional y humanitario que hemos tenido como consecuencia de la Covid-19, hecho que nos permite estar más unidos que nunca".

El momento más complicado para este centro de mayores, según recuerdan sus trabajadores, tuvo lugar el pasado noviembre, mes en el que se llegaron a contabilizar alrededor de 40 positivos entre usuarios y empleados de la residencia. De este modo, tal y como dictaban las autoridades sanitarios, los mayores sufrieron un "aislamiento descomunal" durante un mes y, por tanto, solo recibían visitas del psicólogo, auxiliares o sanitarios del centro de salud adscrito. Por fortuna, "prácticamente todos eran asintomáticos".