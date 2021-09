La Casa Colón de Huelva acoge el 28 y 29 de septiembre una macrocolecta de sangre

La Casa Colón va a acoger el próximo martes día 28 y el miércoles día 29 una macrocolecta de sangre enmarcada en la campaña de otoño que organiza el Centro de Transfusión Sanguínea de Huelva con el respaldo del Ayuntamiento de la capital para garantizar las reservas sanguíneas en los hospitales onubenses de cara a los próximos meses.

Al respecto, la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, responsable del área de Salud municipal, María Teresa Flores, ha querido poner de manifiesto “la importancia de apoyar una vez más una campaña tan importante, una iniciativa que en esta ocasión tiene como lema La solidaridad lleva tu nombre, porque es necesario contar con la donación voluntaria y altruista de los ciudadanos para dar respuesta a las demandas que nos trasladan desde los centros hospitalarios”.

Por ello, señala la edil, “como en ocasiones anteriores esperamos poder contar con la colaboración ciudadana y que esta macrocolecta pueda ser un verdadero éxito, ya que el gesto solidario de donar sangre es imprescindible para que los hospitales onubenses sigan manteniendo su actividad asistencial con total normalidad y plenas garantías”.

De esta forma, mediante esta iniciativa se pretende atender las necesidades más urgentes de componentes sanguíneos que están surgiendo en la provincia tras el periodo de verano, unas fechas en las que suele producirse además un descenso en el número de donaciones.

En este marco, de cara a cumplir con todas las medidas de prevención anti-Covid, el Ayuntamiento de Huelva va a habilitar un espacio seguro en el Salón de Chimeneas, donde un equipo de profesionales sanitarios atenderá a los donantes en horario de 16:30 a 21:30.

Así, en la Casa Colón permanecerán instalados diferentes puestos para la donación simultánea, con el objetivo de que los ciudadanos interesados en apoyar esta campaña, que en estos momentos resulta indispensable para una adecuada atención sanitaria en Huelva, puedan hacerlo con la debida distancia de seguridad y evitando la formación de colas.

Requisitos de los donantes de sangre

Por otra parte, desde el Centro de Transfusión Sanguínea de Huelva quieren recordar que la donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud, siendo los únicos requisitos tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no haber realizado prácticas de riesgo que puedan suponer el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida.

Finalmente, cabe indicar que aquellos onubenses que no puedan acudir a esta macrocolecta de otoño programada en la Casa Colón, tienen también la opción de informarse en el teléfono 959016023 o dirigirse directamente en horario de mañana o tarde al Centro de Transfusión Sanguínea, espacio que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez.