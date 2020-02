Una delicia de jornada de Carnaval

Penúltima noche de semifinales. Si ayer el teatro presentaba un aspecto precioso hoy se ha superado. No está lleno pero falta muy poco. Llego temprano previendo cómo se va poner y no me equivoco, si no llego temprano me quedo sin oficina. Digo esto porque mucha gente busca mi sitio.

Desde que comenzó el concurso me hago una pregunta, ¿cantarle al satisfayer está recogido en las bases?. ¿Es repertorio obligatorio?. Es que creo que sólo ha habido cuatro grupos que no lo han hecho y creo que los han penalizado, jajaja.

El coro de Huelva, me gusta. Así de simple y así de complicado. Hoy han corregido esos pequeños errores de bulto y han realizado una gran actuación. Es complicado que en un coro donde la base es femenina los hombres no sean abducidos en sus voces por ellas, pues no lo han conseguido y la melodía masculina suena igual de bien. Vaya delicia. Enhorabuena, pues tenemos un coro que apunta muy buenas maneras.

Desde Isla Cristina llegaron los helados, llegaron, hicieron su repertorio, en el que destacaron sus cuplés, ingenio isleño.

Los caracoles, olé, olé, y olé. Comparsón, estoy escuchando a esta comparsa y creo que hasta el que pone el telón canta tela. Los pasodobles, de categoría, bestial su letra dedicada a Huelva y a sus artistas, cantando por derecho. Es una comparsa vaivén, porque no puedes verla sin buscar a todas las voces que hacen, y que suene así. No se la pierdan porque vuelven de nuevo seguro.

Desde Punta Umbría llegaron esos alcahuetes. Magnífica tanda de cuplés, de las mejores.

La comparsa La ilegal puso los puntos sobre la íes respecto a que aquí se mira más al de fuera que al de Huelva.

De Los venda lerenda me quedo con esa capacidad de inventar cuartetas nuevas en su popurrí. Genial interpretación.