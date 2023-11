El artista Juan Carlos Castro Crespo da vida a la portada del 40 aniversario de Huelva Información

Dice que para él no existen los bocetos. Su creatividad desbordante lo lleva a arriesgarse y a plasmar, sin ensayos, las historias que lleva dentro para darles vida a través del arte. Así lo ha hecho durante todos estos años el onubense Juan Carlos Castro Crespo y así lo acaba de dejar reflejado en una de sus obras más especiales: la imagen de portada del especial del 40 aniversario de Huelva Información.

"Cuando me encargaron pintar la portada del suplemento especial por los 40 años de este periódico, no dudé ni un solo momento en aceptar por lo que significa para mí este emblemático medio", cuenta emocionado. Castro Crespo confiesa que mientras charlaba con el director, Javier Ronchel, al teléfono, ya estaba dibujando y dándole forma a la portada. No fue necesario hacer pruebas ni pensar mucho, ya que "tenía clara la idea de lo que quería transmitir y así lo hice". Dice el artista, fiel lector de estas páginas en papel, aunque adaptado al digital y a las nuevas tendencias de la prensa, que los periodistas de este medio siempre le han brindado un espacio, apoyando sus obras de arte, exposiciones y trabajos en Huelva a lo largo de toda su carrera. "Le dije: Javier, tengo mucho gusto de colaborar con el periódico porque este medio me ha ayudado muchísimo a ser parte de lo que hoy en día soy en Huelva", cuenta.

Recuerda con cariño a periodistas y amigos que han pasado por este periódico como Eduardo Sugrañes o Javier Chaparro, que "siempre que he presentado proyectos les ha faltado el tiempo para mandarme fotógrafos a casa; cuando he participado en ARCO me han sacado en portada y otros muchos detalles de este tipo... siempre le estaré agradecido a Huelva Información".

Al igual que este periódico agradece el buen hacer y la generosidad del que es uno de los máximos referentes del arte pictórico en nuestra provincia. Tardó en culminar al completo la obra del 40 aniversario tan solo dos horas. "Lo pensé y así lo plasmé, sin esbozos. Me encajó muy bien la idea del 40. Primero pensé en basarme en el logotipo del aniversario, pero luego decidí coger uno de los periódicos que tenía guardados en los que yo salía e inspirarme en él". Bajo la cabecera donde se lee 'Huelva Información', aparecía una foto del artista anunciando una de sus entrevistas en la publicación. "Recorté la cabecera y tomé esa pequeña foto como si fuera mi firma. La incluí y aunque pensé que no se percibiría, el propio director logró reconocerme", explica entre risas.

Los colores (marca de la casa, como él mismo asegura) usados en la portada, dice, "son intensos porque la rotativa de un periódico necesita de colores saturados para que la impresión sea efectiva, teniendo en cuenta que en la impresión siempre se pierde parte del color por la calidad del papel de bobina". En cuanto al estilo, también se ve reflejada la más pura esencia del artista, con una de sus características más identificativas: "Yo generalmente, para darle movimiento a todo lo que hago, siempre suelo darle una inclinación hacia un lado (derecha o izquierda) a los elementos. Esta vez el 4 lo he plasmado con una inclinación de 75 grados, una inclinación que llevan muchas de mis piezas cuando las compongo. A partir de ahí, las múltiples líneas del 4 y del 0 son también otro guiño a la forma de hacer permanentemente un trabajo", indica.

Como describía en uno de sus artículos Fernando Barranco, colaborador de este periódico, Juan Carlos nació en Huelva y desde pequeño ya pintaba todo lo que veía, todo lo que pasaba por delante de él. Por eso, y porque en su casa veía a su padre, decidió aprender académicamente todo lo que podía y se matriculó en la Escuela de Arquitectura y en la Escuela Superior de Bellas Artes Santa Isabel de Hungría, de Sevilla. Al terminar sus estudios ganó las oposiciones y empezó a ejercer como profesor de instituto y también en la facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva. Es doctor cum laude en Bellas Artes desde 1995 y también la Junta de Andalucía le concedió el Premio de Andalucía a las Artes Plásticas. Ingresó en el año 2006 como académico de número en la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras de Huelva. En definitiva, es un artista, como él mismo dice, "más de Huelva que un choco" y con un gran reconocimiento por parte del sector artístico dentro y fuera de nuestras fronteras. Porque aunque él no se considere "un gran viajero, puesto que siempre ha estado en Huelva", sus obras han traspasado los límites del tiempo y la distancia convirtiéndolo en pieza clave y pilar fundamental de la cultura onubense.