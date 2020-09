Caraballo cree que no se puede "tirar la toalla" con el proyecto Ceus

El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha indicado que aunque caduque la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Ceus "no se puede tirar la toalla" al ser un proyecto "estrella" para la provincia y que la Diputación "va a seguir presionando" para la realización del mismo.

En este punto, en rueda de prensa durante la presentación del VII Otoño Enogastronómico de Doñana, Caraballo ha apuntado que este miércoles el alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, hizo un análisis "bastante exhaustivo" sobre la situación del proyecto y que "comparte con él" las reflexiones pero que no va a entrar en "echar culpas a las administraciones" porque "no tiene sentido" y "los ciudadanos no están para eso ni para ese reproche continuo".

Así, ha señalado que si la DIA caduca "estamos hablando de mayor tiempo en la consecución del proyecto" pero "no podemos tirar la toalla" y cree que "de una vez por todas" las administraciones tiene que ir "todas juntas".

"Es un proyecto que interesa muchísimo y ésta es una provincia que tiene unas características que no tienen otras y ese tiene que ser nuestro aval y nuestra garantía de la consecución del proyecto, por lo que seguiremos presionando para que se consiga de una vez por todas y se realice en la provincia de Huelva", ha reseñado.

En este sentido, Caraballo ha señalado que "indiscutiblemente" los tiempos "no son los mismos", pero que "no partimos desde cero porque sí sabemos lo que estamos jugando, que es lo que necesitamos, hacia donde y hasta donde queremos llegar y a partir de ahí seguir presionando tanto a la Junta como al Estado".

A este respecto, ha reiterado que "hay que asumir la situación" y, a partir de aquí, "empezar un nuevo marco de colaboración, ya que la Diputación siempre esta abierta a servir de enlace entre las diferentes administraciones y lo seguiremos haciendo para que, de una vez por todas salga este proyecto Ceus, vital para la provincia por lo que significa".

En este punto, ha reseñado que cuando un proyecto no sale "queda sensación de decepción porque no se ha conseguido", pero cree que "no ha sido culpa de ningún grupo político porque todos hemos estado trabajando y hemos intentando que salga en las medidas de nuestras posibilidades y desde Huelva hemos presionado todos".

"Es un capítulo que parcialmente se ha cerrado, pero se abre otro y es una oportunidad para que vayamos reforzados a conseguir el proyecto, que es un proyecto estrella", ha finalizado el presidente de la Diputación.