Cádiz y Huelva presentan los mejores datos de la temporada turística para la OMS

El presidente de la Federación Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha asegurado sobre la recuperación económica de Andalucía tras la crisis ocasionada por el coronavirus que "lo que puedo decir es que veo a Andalucía mejor preparada que otros territorios para afrontar esta situación", por lo que ha advertido de que "van a ser datos malos en Andalucía y en todas las comunidades", pero ha insistido en argumentar que "veo a esta tierra mejor preparada para afrontar la recuperación, una recuperación más sólida".

Sobre la temporada turística ha apuntado que "revisaba los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tenemos dos territorios como Cádiz y Huelva que presentan los mejores datos de toda España", por lo que ha concluido que "Cádiz va a tener una buena temporada, Huelva, también, pero desgraciadamente Málaga y Costa del Sol, locomotora del turismo peninsular, va a tener problemas".

Amor ha apuntado medidas adoptadas por la Junta de Andalucía como "la eliminación de trámites administrativos" para justificar esa situación diferenciada, y ha sostenido que "generar confianza, estabilidad y seguridad jurídica es fundamental para que nos recuperemos cuanto antes".

El presidente nacional de ATA ha sostenido, sobre las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía para el sector, que ha destinado 300 euros a los autónomos que no pudieran acogerse a la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada por el Gobierno, que "he tenido un contacto continuo y diario con la Junta de Andalucía", por cuanto ha esgrimido que "propusimos poner en marcha esta ayuda".

Amor ha indicado en este sentido, sobre la implicación de la Consejería de Empleo en afrontar la situación de los autónomos andaluces, que "la Dirección General de Autónomos ha tramitado en tres meses más de lo que se ha dado para autónomos en diez años", aunque también ha reclamado que "nos hubiera gustado mayor implicación, una mayor dotación para las ayudas, pero no es menos cierto el maltrato que ha sufrido Andalucía en la financiación". Además, ha afirmado que "Andalucía está siendo agraviada desde muchos aspectos", entre los que "incluido la financiación autonómica, los fondos Covid, o el trato durante la desescalada".

Sobre la situación de los autónomos en Andalucía, que según un estudio de ATA durante el semestre se han registrado casi 16.000 altas menos y a la vez han sido casi 5.400 bajas menos en la comparativa interanual, Lorenzo Amor ha argumentado que "los datos de las bajas no son muy reales porque han estado amortiguadas por las prestaciones extraordinarias por el cese de actividad".

El presidente de ATA ha explicado que "para cobrar la prestación había que estar dado de alta y eso ha supuesto que mucha gente en lugar de darse baja, se ha mantenido de alta, aunque no hubiera tenido esa actividad para cobrar la prestación". "En julio sabremos realmente qué está pasando con las bajas", ha apuntado, quien ha indicado que "50.000 autónomos en Andalucía no tienen actividad porque su negocio no ha reabierto".