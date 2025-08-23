Tres detenidos y armas cargadas abandonadas en la Flecha del Rompido en un operativo de la Guardia Civil

La noticia que adelantaba en la mañana de este sábado Huelva Información sobre la presencia de un helicóptero de la Guardia Civil en El Rompido, que causó gran expectación entre vecinos y turistas, ha encontrado ahora explicación. Fuentes cercanas al caso han confirmado a este periódico que la operación se saldó con tres detenidos y la localización de varias armas de fuego cargadas y municionadas, abandonadas en la Flecha del Rompido, en la zona de la antigua almadraba de Nueva Umbría, tras la huida de unas veinte personas ante la llegada policial.

Arma municionada incautada. / H.I.

Las armas fueron inmediatamente aseguradas y se encuentran bajo custodia. No se intervino droga en el dispositivo, aunque todo apunta a que se trata de una nueva actuación en el marco de la lucha contra el narcotráfico en la costa onubense, un escenario de creciente actividad en los últimos años.

El helicópetro de la Guardia Civil, entre las embarcaciones, durante las tareas de búsqueda. / H.I.

El despliegue incluyó la participación de un helicóptero del Instituto Armado, que llegó al mediodía y que fue seguido con expectación por numerosos vecinos y turistas. La aeronave llegó incluso a aterrizar en la Flecha del Rompido, en las inmediaciones del antiguo pequeño puerto de la almadraba, de donde descendieron tres agentes que realizaron una inspección antes de reanudar el vuelo.

El helicóptero de la Guardia Civil haciendo tareas de vigilancia. / H.I.

La escena fue observada con gran curiosidad desde los bares y terrazas de El Rompido, donde muchas personas grabaron con sus teléfonos móviles vídeos y fotografías de la intervención, algunas de las cuales acompañan a esta información.