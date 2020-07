CSIF considera insuficiente las mejoras profesionales propuestas por el SAS

El sindicato CSIF ha querido poner de relieve por qué considera insuficientes los planteamientos de la Administración sanitaria en la negociación del Acuerdo para la Estabilidad y Calidad del Empleo y el Desarrollo Profesional en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) . Con motivo de la cuarta jornada de movilizaciones convocadas por CSIF junto a CCOO y UGT (en esta ocasión en el Distrito Huelva-Costa), la central sindical ha explicado que “ no hay equiparación salarial ni reconocimiento a todo el personal de la sanidad pública si no hay carrera profesional para el conjunto de las profesionales y los profesionales del SAS, independientemente de su categoría”.

Un ejemplo ilustrativo: un celador interino

Como ejemplo ilustrativo de esta situación, CSIF se refiere al caso de un celador que no tenga plaza en propiedad, es decir, que desarrolle su labor en situación de interinidad y con 15 años de servicio, “que hoy por hoy no tiene acceso a la carrera profesional y no puede acceder a cobrar unos 870 euros adicionales al año -unos 73 euros más al mes-, cuando el trabajo que desempeñan es el mismo que otros compañeros o compañeras que sí tienen su plaza en propiedad”. De hecho, “esos celadores interinos son, también, los que han conducido a miles de pacientes de Covid-19 durante esta pandemia, y lo continúan haciendo”. En este sentido, CSIF ha insistido en que “es bienvenida, por supuesto, cualquier mejora parcial que se plantee, pero la carrera profesional para todo el personal del SAS, con un horizonte temporal definido, es condición sine qua non para nuestra organización y es un elemento de reivindicación histórica que llevamos más de una década demandando”.