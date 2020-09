CSIF rechaza que se deje a los docentes interinos "en la cuneta" por dar positivo en Covid

El sector de Educación del sindicato CSIF ha rechazado la “discriminación” a la que, a su juicio, se está sometiendo al colectivo de interinos pendientes de nombramiento que ha resultado positivo en Covid-19 o guarda cuarentena por haber mantenido un contacto directo con alguna persona afectada por el virus. Estosprofesionales no han podido tomar posesión del puesto que les correspondía según el Sistema de Provisión de Interinidades (SIPRI) y no se les está haciendo ningún tipo de reserva de plaza, “lesionando gravemente sus derechos, cuando lo único que hacen es cumplir con las indicaciones de la autoridad sanitaria”.

Estas personas, que constan en el sistema como profesionales “activos no disponibles”, van a perder el puesto asignado y podrán volver a participar en la siguiente convocatoria de SIPRI que se efectúe después de haberlo solicitado tras su cuarentena. No obstante, CSIF rechaza de plano la forma de proceder de la Administración educativa, a la que pide que “implemente una medida que no perjudique, ni deje al descubierto, a todo aquel profesional que esté siendo responsable y consecuente con las medidas sanitarias”.

Así, lo ha solicitado la central sindical en una carta dirigida a la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta exponiendo que “no es de recibo que se deje en la cuneta a estos profesionales y el virus les afecte negativamente, además, desde el punto de vista laboral”.

Desde CSIF se entiende, además, que la decisión que ha adoptado la Administración educativa andaluza, en virtud de la que el personal afectado por esta situación pierde el destino adjudicado, “puede dar lugar a la ocultación de periodos de cuarentena entre el personal participante, lo que pone en peligro la salud de toda la comunidad educativa y la sociedad en su conjunto”. “Nos enfrentaremos a un atípico curso escolar, que conllevará situaciones inéditas que requieren ser resueltas de forma ágil, justa y atendiendo a la singularidad y carácter extraordinario del momento”, ha manifestado CSIF que ha añadido que “enesta lucha contra el Covid no se debe dejar a nadie atrás, ni se pueden lesionar derechos”.

Por ello, la central sindical solicita a la Junta que revoque esta forma de proceder en relación a los docentes interinos, y que al personal afectado le sea reservado el puesto de destino y se incorpore al mismo una vez finalice su periodo de cuarentena. En caso contrario, CSIF denunciará estos casos ante las instancias pertinentes.