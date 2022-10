CSIF reclama mejoras para los 250 técnicos superiores sanitarios de la provincia

El sindicato CSIF reclama el cumplimiento de las mejoras laborales de los técnicos superiores sanitarios que todavía están pendientes de llevarse a cabo y que afectan a más de 250 profesionales en toda la provincia de Huelva; para ello ha organizado una asamblea informativa en el hospital Juan Ramón Jiménez, exigiendo sobre todo que se haga efectivo el paso del Grupo C al Grupo B y que se regule la figura del coordinador.

Estas reivindicaciones no son nuevas y, durante los últimos diez años, esta central sindical ha venido realizando numerosas actuaciones para conseguir dos objetivos esenciales para el colectivo: a nivel funcional y organizativo, regular la figura del coordinador de técnicos, ya que actualmente existe pero no de forma oficial (al no estar aprobado su sistema de acceso); y, a nivel laboral, el paso de estos profesionales del Grupo C al Grupo B, que implica funciones y retribuciones superiores más acordes a las labores que realizan en la actualidad.

Se trata de un colectivo esencial que abarca a los técnicos superiores sanitarios de Radiodiagnóstico y Radioterapia, Laboratorio, Anatomía Patológica, Documentación, Medicina Nuclear y Dietética.

En el encuentro celebrado en el Juan Ramón Jiménez, los delegados sindicales de CSIF informaron a los asistentes de todas las iniciativas llevadas a cabo hasta ahora para conseguir el paso al Grupo B (pendiente de luz verde por parte del Ministerio de Educación) y regular el acceso a la figura de coordinador o coordinadora a través de una orden que garantice la igualdad en el proceso, y que sean los propios técnicos los que asuman estas funciones en vez de personal de otras categorías profesionales.

La central sindical recuerda que ha remitido numerosos escritos a la Dirección Gerencia de los hospitales de la provincia sobre la figura que ha asumido las funciones de coordinación de los técnicos superiores sanitarios, ya que no está regulada oficialmente. Esto ha supuesto la elección de personal de otro colectivo y sin estar convenientemente estipulada la forma de proceder en cuanto a la organización del trabajo.

Por otra parte, en relación a la formación y la titulación, la previsión que maneja CSIF es que en un medio plazo se produzcan cambios normativos propiciados por el impulso a nivel institucional que se está dando para lanzar y poner en valor la ahora F.P. de Grado Superior Sanitario. El sindicato espera, en este sentido, que pronto se produzca la conversión de esta Formación Profesional a un Grado Universitario.

Finalmente, CSIF ha querido poner en valor las acciones llevadas a cabo en la defensa de los técnicos superiores sanitarios. Recogidas de firmas, denuncias públicas, intervenciones parlamentarias y en el Congreso de los Diputados, reuniones con profesionales, encuentros con partidos políticos, envío de escritos a nivel provincial, autonómico y nacional, movilizaciones, participación en foros de negociación y en mesas técnicas para avanzar en la normativa y los proyectos sobre la coordinación de los técnicos. Éstas son algunas de las iniciativas emprendidas por CSIF en la última década para lograr las mejoras laborales de los técnicos sanitarios superiores, quienes llevan años esperando que la Administración avance para actualizar su organización, sus funciones, sus retribuciones así como un cambio en la formación reglada que eleve los estudios a la categoría de universitarios.