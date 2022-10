CGT denuncia ratios en colegios de Huelva por encima de lo establecido

El sindicato CGT ha denunciado casos de ratios por encima de lo establecido en algunos centros educativos de la provincia de Huelva "con los consecuentes perjuicios que ello ocasiona al alumnado, especialmente al más vulnerable" y otros que sin rebasar el límite considera que "dificultan una adecuada atención".

En primer lugar, señalan que en el CEIP José Oliva de la capital onubense en 1º curso de Primaria existen dos unidades con 26 alumnos, una ratio superior a la legal -establecida en 25-. Añaden que "el citado curso alberga a ocho alumnos con necesidades educativas especiales. Ello aumenta la complejidad de una situación ya de por sí difícil en un curso tan numeroso".

CGT agrega que ya en las comisiones de escolarización se había advertido desde febrero a los responsables de Planificación Educativa de la situación que se avecinaba. La petición del colegio era, sencillamente, una unidad más para este curso 22/23. Ante esto, "la Delegación de Desarrollo Educativo denegó la escolarización de dos alumnos en junio, postergando su autorización hasta agosto. Así pretendieron justificarse para autorizar el incremento del 10% de la ratio, incremento permitido únicamente para situaciones sobrevenidas. Excepcionalidad que, por supuesto, no es aplicable en este caso", señala el sindicato.

CGT asegura tener conocimiento de "las carencias al personarnos en los centros educativos". En el CEIP Príncipe de España, también en la capital onubense, señalan ratios justo en el límite en multitud de unidades, incluyendo las de infantil. "Y eso que Delegación conoce de sobra, y desde hace años, la particular situación de este centro, con una muy alta proporción de alumnado (y familias) que no hablan castellano. ¿En qué condiciones se trabaja en un grupo de 3 años donde solo 3 de 21 alumnos conocen el idioma, o en 5 años, con la ratio a 24? ¿Cómo se puede enseñar a leer y escribir en estas condiciones? ¿Y si lo mismo sucede en tercero y cuarto, donde la ratio es 25? ¿Y si además el especialista ATAL (Aula Temporal de Adaptación Lingüística) no acude todos los días y ni siquiera lo hace a jornada completa? ¿Qué criterio se ha adoptado desde Planificación y desde Ordenación educativa para negar las unidades y los recursos necesarios a este centro?", manifiesta el sindicato.

Otro de los casos que ponen sobre la mesa es el CEIP Aurora Moreno de Gibraleón, donde aseguran que existen dos unidades de cuarto de Primaria a 25 y 26 alumnos, "cifras que se incrementan cuando el alumnado del aula específica, así como el de flexibilización curricular, acude a sus grupos de referencia. Si la Delegación Territorial hubiera puesto los medios desde un principio, este nivel de cuarto de Primaria contaría con una unidad más y el correspondiente aumento de plantilla. Una vez comenzado el curso, ni tan siquiera se ha concedido un docente de apoyo, y eso que la Administración conoce sobradamente las necesidades educativas de buena parte del alumnado de este centro. El orientador, que solo acude dos veces en semana, no da abasto para llevar a cabo las valoraciones del alumnado. Y sin diagnóstico, no hay posibilidad de solicitar recursos adicionales".

También en Gibraleón, en el CEIP Fuenteplata el sindicato señala que "se hallan desbordados con la mayoría de ratios por encima de lo establecido, llegando incluso a 28 en algunos grupos". En paralelo, agrega que "llevan varios años soportando supresiones de unidades. También aquí se les niega un especialista ATAL a tiempo completo, así como suficiente profesorado de apoyo, pese a que buena parte de su alumnado es extranjero".

El sindicato ha hecho también referencia a las plantillas, afectadas a su parecer porque al "no conceder todas las unidades debidas tiene otros efectos, como el desplazamiento de docentes con definitivos a otros centros, lo que confiere inestabilidad a las plantillas". CGT manifiesta que desde la Consejería "se prefiere enviar más especialistas que realizan un dos por uno: imparten su especialidad y también las tutorías, con el consiguiente recorte en personal docente. Una vez más, esta Administración se demuestra diestra en rebajas y recortes".