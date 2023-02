CCOO muestra su desacuerdo con el calendario laboral de la construcción 2023 de la provincia de Huelva

CCOO del Hábitat de Huelva ha mostrado su desacuerdo por el calendario laboral del sector de la Construcción de Huelva por lo que no lo suscribió el pasado 14 de febrero, ya que "se recorta, por segundo año consecutivo, la jornada intensiva".

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, el secretario general de CCOO del Hábitat de Huelva, Gerardo Fernández, ha lamentado que se trata de "un atentado contra la salud de los trabajadores, al incrementar los días de exposición al sol y a los posibles golpes de calor a las plantillas".

En este sentido, Fernández ha asegurado que no entiende "cómo UGT no ha adoptado el mismo punto de vista que CCOO del Hábitat de Huelva, y cómo ha sido capaz de firmar un calendario laboral alejado de las pretensiones iniciales, las cuales contemplaban una jornada intensiva más amplia".

"Los accidentes laborales debidos a los golpes de calor están aumentando, y con la firma del calendario entre patronal y UGT no van a disminuir. Los empresarios hablan de que no hay mano de obra, y sin dudas, medidas como la firma de este calendario, no ayudan a hacer de la Construcción un sector atractivo", ha valorado.

Por ello, Fernández ha anunciado que el sindicato va a hacer "un exhaustivo seguimiento" de aquellas obras de construcción que "no cumplan la jornada" y acudirán "a la inspección de trabajo a denunciar a toda empresa que no siga lo que marca el calendario".

"Asimismo, haremos una ronda con las administraciones que contraten empresas de construcción para realizar obras, para pedir que dichas administraciones exijan el cumplimiento de la jornada intensiva, así como que cumplan con lo que marca la ley de prevención de riesgos laborales para reducir los riesgos de golpes de calor", ha concluido Fernández.