El Brexit provoca el descenso de las exportaciones de calzado de Valverde a Reino Unido

La incertidumbre en torno al Brexit ha provocado que las exportaciones del calzado valverdeño disminuyan considerablemente en los últimos tiempos. “Si antes se pedían entre 1.000 y 600 pares de productos, ahora se demandan entre 40 y 50 pares”, según ha informado a este periódico José Cejudo, presidente de la Asociación Provincial de Industriales del Calzado (Apical).

Cejudo cree que las dudas se han instalado entre los comerciantes británicos al igual que entre los sectores productivos españoles y se demuestra con este descenso de encargos: “No hay nada claro sobre cómo afectará el proceso a nuestros negocios. Tampoco en el Reino Unido conocen cómo se van a comportar las futuras compras. Lo que sí sabemos ya es que la inseguridad está causando graves perjuicios”.

Apical contabiliza en un 60 por ciento aproximadamente el comercio exterior y en un 40 por ciento el británico. “Nos movemos paralelamente a los valores nacionales”, ha explicado su presidente, quien no quiere ofrecer cifras concretas sobre volumen de exportación, porque la facturación es un proceso secreto de cada empresa.

Ante las dificultades que puedan presentarse, los fabricantes de Valverde del Camino ya están estudiando la posibilidad de abrirse a otros mercados como alternativa: “Nos estamos reuniendo con la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda) para analizar otros nichos de clientes, incluso, fuera de Europa, por los continentes asiático y americano”. Será a finales de este año cuando conozcan los resultados de esta tesis, mientras la decisión final del Brexit saldrá de dudas este mes.

Entre los artículos artesanos valverdeños más valorados por los británicos, aparece en un lugar privilegiado la bota de caza tradicional. A partir de ella, todas sus variantes, como la bota chelsea o la bota tejana. Productos que los empresarios temen que se dejen de vender a partir de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Todo depende de los aranceles. Apical intuye que el precio final del producto se encarecerá mucho con las tasas, que pueden alcanzar un valor de más del 20 por ciento “si el Brexit es duro”. En cambio, “si es blando”, estas tarifas se rebajarían en torno al 10 por ciento. “Si a una bota le sumas también la diferencia de la ganancia, al cliente le puede salir muy cara”.

“No hemos calculado las pérdidas, porque preferimos buscar otras puertas, otros mercados, otras salidas, y, por ello, esperamos que no nos repercuta mucho. Queremos que las fábricas no paren y no perder empleos.

Deseamos que el Brexit no nos afecte y, si lo hace, que sea por poco tiempo”, esperanzaba Cejudo, quien cree que el sector del calzado puede ser el segundo en el escalafón onubense de los más atacados por esta crisis internacional.