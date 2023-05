El juego de lucha lofi Bleak Sword DX fija su lanzamiento en PC y Nintendo Switch

La desarrolladora more8bit y la editora Devolver Digital han anunciado que su juego de lucha lofi, Bleak Sword DX, estará disponible en PC y Nintendo Switch el próximo 8 de junio. En el caso de Steam también será compatible con Steam Deck.

Bleak Sword DX es un emocionante juego de acción de fantasía oscura que desafía a los jugadores a abrirse paso a través de compactos campos de batalla hechos con dioramas malditos, enfrentándose a criaturas maravillosamente crueles en encuentros llenos de emoción.

A lo largo de doce capítulos tensos y atmosféricos, los jugadores deberán liberar la legendaria Bleak Sword de su maldición, enfrentándose a horripilantes criaturas en un mundo opresivo. Para ello, contarán con armas feroces y poderosas habilidades mágicas.

La versión original de Bleak Sword fue lanzada en Apple Arcade, y esta nueva edición -con el añadido DX- se trata de una ampliación para PC y Nintendo Switch que ofrece controles elegantes, tres nuevos modos de juego y numerosas mejoras gráficas y de jugabilidad.

La experiencia se complementa con la impactante música del galardonado compositor Jim Guthrie y el diseño de sonido a cargo del famoso diseñador Joonas Turner.

Enlace: https://thousand-sunny.org/el-juego-de-lucha-lofi-bleak-sword-dx-se-estrena-el-8-de-junio-en-pc-y-nintendo-switch/

El estudio Hexworks de CI Games se prepara para el lanzamiento de Lords of the Fallen, su nuevo juego de rol de acción y fantasía oscura, cuyo lanzamiento ha sido confirmado para el 13 de octubre en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Este anuncio se ha revelado a través de un nuevo tráiler de cuatro minutos que ofrece a los fans una visión ampliada de la jugabilidad escalofriante, creada con el motor Unreal Engine 5. Además, el tráiler incluye música de Iron Maiden y muestra las razones para “Temer a la oscuridad”, con dragones de tres cabezas y gigantes de fuego que escupen lava.

Con combates desafiantes y rápidos, así como épicas batallas contra jefes finales, los jugadores viajarán entre los mundos de los vivos y los muertos para derrocar a Adyr, el dios demonio.

“Compartimos una mirada más profunda a los horrores de Mournstead, un mundo de fantasía oscura y envolvente que desafiará incluso a los jugadores más valientes, con su mecánica única de dos reinos.”, comenta Saul Gascon, Productor ejecutivo de Hexworks.

Más allá de la clásica Edición Estándar, Lords of the Fallen también contará con dos ediciones especiales. En cualquier caso, sin importar la edición, las reservas anticipadas incluyen Tintes de armadura de bronce, plata y oro exclusivos, 3x objetos XP, 5x objetos HP y 5x objetos MP.

Edición Deluxe (Física y Digital): El juego Lords of the Fallen; Clase inicial de Cruzado Oscuro: blande el emblemático conjunto de los Cruzados Oscuros, que incluye la devastadora espada larga de Isaac, cuchillos arrojadizos, conjunto complete de armadura y amuleto*; Libro de arte digital de 100 páginas, con ilustraciones exclusivas de terroríficas obras de arte que abarcan el mundo de Lords of the Fallen; banda sonora digital, piérdete en las inquietantes armonías de Mournstead con la banda Sonora original, compuesta por los célebres Cris Velasco y Knut Avenstroup Haugen y visor de modelados 3D, visualiza cada modelo de personaje del juego con todo lujo de detalles en alta resolución.

Edición Coleccionista (Física): Todo el contenido de la Edición Deluxe; figura de 25 centímetros del Cruzado Oscuro, admira a este renombrado Guerrero en todo su esplendor con esta figura de 25 centímetros finamente detallada; vitrina metálica, exhibe tu figura del Cruzado Oscuro en esta llamativa vitrina metálica, que incluye iluminación ambiental LED y mando a distancia; Steelbook de coleccionista, con un exclusivo diseño, y póster de doble cara y tarjeas de arte.

Enlace: https://thousand-sunny.org/lords-of-the-fallen-fecha-de-lanzamiento-ediciones-y-nuevo-trailer-con-iron-maiden/