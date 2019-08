Barragán dice que el Puente del Odiel es una “ratonera”

El Puente del Odiel sigue dando que hablar. Ahora llega una reacción tras la utilización de un zepelín por parte de la Junta de Andalucía para controlar el tráfico el pasado fin de semana. “El Puente del Odiel exige realidades. Acciones y soluciones. Y no lo simpático y anecdótico de un zepelín. Allí hay cámaras donde se visualiza la infraestructura constantemente, hay medidores de vehículos por minuto y del caudal del tráfico”, señala a Huelva Información el concejal de Independientes por Aljaraque, José Luis Barragán. Desde la formación política apuntan que la problemática del Puente “la conocen todos los usuarios”, por eso señalan que “da lástima que no sepan qué hacer después de tantos años, y que se están dando palos de ciego”.

José Luis Barragán asegura que “los ciudadanos de Huelva necesitan una solución a la peligrosidad del Puente”. Asimismo remarca su “peligrosidad” y que lo saben “los ciudadanos”, razón por la cual “han intentado ponerle remedio. Han modificado los arcenes, la señalización, un radar..”.

Barragán señala que el trabajos de estos años atrás de la Administración autonómica ha sido “prometer y no cumplir”, en referencia del deseo de construir tres puentes. Aun así advierte que es “más duro” lo que existe actualmente con la señalización que ha quedado tras la reforma del anterior Gobierno socialista. Unas indicaciones y cartelería “deficientes” y como consecuencia en la entrada a Huelva desde Aljaraque “los usuarios siguen estando en una situación de peligro”.

Para Barragán la nueva señalización “provoca estrés”, además de que apunta que “hay que limitar la velocidad” y bajar el tope de los 80 kilómetros por hora actuales. Además, el concejal apunta que para los usuarios que no conocen el Puente la señalización es “confusa y no saben muy bien qué carril utilizar”. Asimismo, entre las propuestas de Independientes por Aljaraque señalan que “hay que construir un carril adicional, el Puente es peligroso porque es estrecho, no tiene escapatoria, es una ratonera”. En esta línea, desde la formación política advierten que cualquier avería de un vehículo provoca una retención “importante” y produce “siempre una colisión en cadena”.

Por todas estas razones, desde Independientes por Aljaraque proponen construir un “nuevo puente o un carril alternativo”. Por otro lado lo “más urgente que tienen que hacer es quitar unos matorrales que hay antes de entrar en Huelva, que te impiden ver la rotonda y te tienes que parar sí o sí”.