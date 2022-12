El Ibiza, Tumi y 1900, los tres bares de Huelva más emblemáticos y señeros

La historia de la ciudad es la que cuentan sus rincones más emblemáticos. Lugares con alma propia que perduran y resisten a los vaivenes del tiempo.

Son los bares de antaño que marcaron una época y que hoy, lejos de ser olvidados, siguen alimentando con fuerza la vida y el ambiente del centro onubense. Pocos son los choqueros que no han oído hablar alguna vez de ellos y es que, los negocios de Tente, Antonio y Pepelu ya forman parte de la fisonomía de Huelva.

Comenzaron su andadura en una capital con ganas de liberarse. Tras la llegada de la democracia, en pleno boom de la movida, abrieron sus puertas comenzando, sin ellos saberlo, un camino que les acompañaría toda la vida dejando una huella imborrable en su tierra.

El Ibiza, Tumi y 1900 son tres de los bares de copas más emblemáticos de Huelva capital. Podría decirse que son de los más antiguos aún abiertos y que, a pesar de los años, siguen llenándose al completo durante las noches del fin de semana onubense.

"Quitar el Ibiza sería como eliminar la estatua de Colón de Huelva", cuenta entre risas Vicente García, "Tente", para quienes lo conocen. Su etapa como gerente y responsable del Ibiza comenzó en 1985, aunque su andadura ya venía de antes. 37 años lleva trabajando para ofrecer lo mejor de sí mismo a los onubenses cada noche. Y a pesar de que los tiempos han ido cambiando, la esencia, dice, continúa intacta:

"Las ganas de fin de semana, compartir el tiempo libre con los demás, pasarlo bien, buscar algo diferente, conectar con la clientela...todo eso se mantiene a pesar de los años", dice.

Y, por supuesto, elementos que hacen de este bar un lugar singular recordado por todo aquel que ha pasado alguna vez por allí: "ambiente alternativo, un poco cultural y, sobre todo, bueno", asegura el propietario.

Eso sí, después de estos 37 años ha cambiado la clientela. "Ahora vienen hasta hijos y nietos de los que eran nuestros clientes habituales". Con todo, Tente afirma sentirse un afortunado, porque están viviendo un buen momento tras la pandemia, y no le falta la clientela. "Nos seguimos manteniendo. El secreto está, yo creo, en el trato y la conexión que hemos tenido durante estos años con la gente. No han sido clientes, sino amigos. Ahora es lo que trato de enseñarle a mi hijo, que será mi sucesor porque al Ibiza aún le quedan muchos años", celebra.

Aunque los 80 marcaron una etapa dulce en la hostelería, desde estos tres bares de copas dicen sentirse orgullosos del momento actual. Nuevos tiempos en los que lo antiguo, lo señero y "de verdad" como lo de ellos, sigue teniendo un gran peso.

José Luis Serrano,"Pepelu", como lo llaman sus amigos, lleva 36 años como propietario del establecimiento. Un lugar que, a pesar de los altibajos, hoy en día sigue teniendo un gran éxito. "Los jóvenes estudiantes y Erasmus vienen mucho a nuestro bar, son parte del éxito", explica.

Pero no solo los jóvenes eligen este carismático pub para divertirse cada noche. Asegura Pepelu que el público es de lo más variopinto. "Tenemos desde chavalitos que acaban de cumplir 18 años y vienen a celebrarlo al bar, hasta la gente de 60-65 que cuando sale a celebrar algo se pasan a festejar. Yo lo veo un poco reflejado en el tramo de horas. Al principio de la noche empiezan a llegar los más jóvenes y conforme van transcurriendo las horas, comienza a aumentar la edad de los parroquianos", confiesa.

Su sello: además de la clientela, la música. "Siempre procuramos seguir una línea más clásica, dejando a un lado la más comercial y apostamos por la de los años 60, 70 y 80. Pink Floyd, AC/DC..."

Pero además de estos icónicos bares de la zona de La Merced, hay otro, junto a la Plaza Niña, que sigue siendo el foco de todas las miradas. El 1900, el singular pub de Antonio García que hoy, además de dar voz a la cultura de Huelva, sigue atesorando el encanto con el que abrió en el año 1986.

Con numerosas iniciativas reconocidas a lo largo de sus más de 30 años de vida, el 1900 ha sido el epicentro de la organización de más de 300 exposiciones de fotografías, pintura, escultura, así como más de cien obras escénicas y musicales, diversas publicaciones, y eventos como Las Noches del 1900, entre otras muchas acciones culturales.

El bar ha recibido diversos reconocimientos, como un galardón de La Once en el año 1998, el premio de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía a la Tertulia Cultural 1900 concedido en el 2002, el premio Las uvas de La Ser o la Medalla del Ayuntamiento de Huelva a la Cultura.

"El ambiente de 1900 sí ha cambiado. La edad media es más elevada ahora. Los clientes habituales son los mismos que venían cuando tenían 20 años. Las actividades culturales que tenemos atrae a mucha gente mayor, aunque también es cierto que se mezclan las generaciones".

La decoración es otra de las curiosidades que entraña este bar. No ha cambiado ni un ápice a lo largo de estos años. "A los clientes les gusta regresar y encontrarse con lo que una vez vieron", cuenta.

"La apariencia del 1900 se ha ido configurando con el tiempo, a través de las cosas que me han ido trayendo. Los indios, por ejemplo, yo no los puse por gusto. Eso fue por un maestro, que en la Expo del 92 mientras estuvo en el Tartessos, recibía a sus alumnos en el 1900 como punto de encuentro. Cuando se fue, me mandó esas fotografías de indios que a día de hoy siguen en las paredes. Igualmente, el cartel de 1900 tampoco era una vaca. En un principio eran dos chicas fumando", recuerda.

En cada pared, una historia. Y cada día una aventura nueva. "Cada día de trabajo es distinto para mí, eso es lo que lo hace especial y me empuja a seguir trabajando y disfrutando de lo que hago", dice.

Antonio echa la vista atrás y recuerda cómo al principio su bar era un sitio frecuentado por moteros y cómo ha ido evolucionando y adaptándose a las necesidades de los tiempos.

"Recuerdo que cuando abrí, estaba junto a un bar de copas de mucho ambiente en la Plaza Niña y pensé que no duraría mucho. Hoy mírame. Ya van 36 años. Opté al principio por desvincularme de la movida y mientras otros ponían música comercial, en 1900 ponía música clásica con una pequeña radio. Con el tiempo, me di cuenta de que eso no vendía y cambié a la comercial. Luego pasó a ser un lugar frecuentado por moteros pero al hacer la calle peatonal, dejó de serlo", explica a este diario.

El estilo, la decoración, la música y la clientela, aunque han evolucionado con ciertos matices, siguen transmitiendo la esencia de lo que fueron, las raíces con las que nacieron estos tres emblemas del ocio nocturno en Huelva. Tres historias, tres perfiles humanos pero, sobre todo, tres empresarios que han sabido hacer de su negocio una forma de vida y regalarla, a través de su incansable trabajo, a todos los onubenses.

Hoy, tras una larga trayectoria en la hostelería de Huelva se reúnen para charlar, hacer balance y contar, a los lectores de Huelva Información, lo felices que fueron y que siguen siendo dedicándose a su pasión.