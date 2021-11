El Banco de Alimentos atiende en Huelva a más de 15.000 personas

El número de beneficiarios del Banco de Alimentos en Huelva se incrementó un 25% con la pandemia “y esa cifra no ha bajado, permanece”. Así lo ha manifestado el presidente de la organización, Juan Manuel Díaz Cabrera, en el arranque de la gran recogida de alimentos. Ha señalado que el pasado año “hubo una especie de explosión de donaciones, una supersensibilización de todo el mundo, en el ámbito privado y público, y este año ha disminuido bastante, estamos un poco por debajo que el año pasado en alimentos captados y la única oportunidad que tenemos de remontar esta cifra es esta gran recogida”.

El Banco de Alimentos atiende a más de 15.000 personas, “casi mitad y mitad provincia y capital, es una cifra superimportante como para que nos preocupe mucho, no podemos hacer nosotros nada para que baje, tiene que aumentar el trabajo y disminuir el paro, y mientras tanto no nos queda otra que buscar alimentos para que no les falte”.

El año pasado se consiguieron más de 170.000 euros para alimentos en una campaña que contó con la participación de 198 establecimientos de la provincia y en la que se puso en marcha la modalidad de donaciones monetarias, que se compaginó con las realizadas a través de la web, por la que se recaudaron más de 50.000 euros.

El objetivo es conseguir como mínimo la misma cantidad del año pasado “y, ojalá, sea más, dependerá de la colaboración de la ciudadanía, lo poco que significa para cada uno una aportación, 3, 4, 5 ó 10 euros no es nada, pero si sumas cientos o miles de personas hace mucho”.

Más de 200 establecimientos colaboran en la gran recogida del Banco de Alimentos, que se desarrollará hasta el 25 de noviembre, una campaña que el presidente del Banco de Alimentos de Huelva, acompañado del director de la Autoridad Portuaria de Huelva, Ignacio Álvarez-Ossorio, el supervisor de zona de Cash Lepe, Juan García, y el hermano mayor de Pasión, Jesús Martín Alejo, dio oficialmente por iniciada en el supermercado El Jamón de la Plaza de San Pedro, en la capital onubense.

Díaz Cabrera agradeció a “todos los que han colaborado para que esto sea posible, empezando por la cadena Cash Lepe, que nos ha cedido todas sus tiendas de la provincia, 110; a la Autoridad Portuaria, porque su apoyo es fundamental para poder desarrollar esta campaña, a la Hermandad de Pasión, que va a tener cubierto de voluntarios esta tienda, y al voluntariado, representado aquí por Enrique Pásaro, del Banco Alimento, que hace posible que en toda la provincia estemos presentes”. En esta campaña participarán unos 1.200 voluntarios.

De los 210 establecimientos que colaboran, unos setenta están ubicado en la capital onubense. “Vamos a estar en todas las cadenas comerciales, Hipercor, Mercadona, Mas, Día, Lidl...”, una campaña que llega a sesenta localidades de la provincia onubense.

La gran recogida de alimentos tiene carácter “virtual”, es decir, que se pueden realizar aportaciones económicas a través de la página web www.bancodealimentosdehuelva. org, o a través de las tiendas que colaboran, ya que “todavía por razones de pandemia no se permite el manejo de alimentos, con lo cual, o bien por la página web o por las tiendas, confiamos y deseamos que nos ayuden”.

El director de la Autoridad Portuaria de Huelva, por su parte, ha felicitado al Banco de Alimentos, a todos los que lo componen y a los voluntarios que participan en esta operación, “por la gran labor social que realizan sobre todo en una coyuntura social y económica complicada como la que vivimos ahora”.

Ha incidido en que el Puerto de Huelva “es un actor económico muy importante en la dinamización de la economía de Huelva y dentro de nuestro compromiso con la sociedad onubense tenemos un programa de responsabilidad social corporativa con la cual tanto a través de nuestra convocatoria Puerto-Ciudad, patrocinio y actividades de carácter social ayudamos a asociaciones, a colectivos en general, y en este caso específico al Banco de Alimentos, que es una de las entidades que intentamos impulsar y tener más colaboración porque entendemos que su impacto en las necesidades sociales de Huelva es realmente importante”.

Juan Carlos Cueto, encargado del supermercado El Jamón, ha subrayado que “El Jamón tiene una vocación de servicio y no hay mejor servicio que ayudar a los demás. Desde la dirección de la empresa y todos los empleados que componemos supermercados El Jamón y Cash Lepe, como en años anteriores, éste también nos vamos a volcar para que sea un éxito y esta acción llegue a buen puerto y las familias que hoy lo necesitan vean cubiertas sus necesidades estas Navidades y durante todo el año, si puede ser”.

El hermano mayor de Pasión ha explicado que desde la diputación de Caridad de la cofradía y a petición del Banco de Alimentos colaboran informando a los clientes del supermercado sobre la campaña y animando a que colaboren, para ello aportan voluntarios que establecen turnos durante el horario de apertura del establecimiento, “en estos momentos difíciles tenemos que redoblar nuestros esfuerzos solidarios. Desde la hermandad tenemos claro que tenemos que actuar con caridad cristiana para ayudar a los más desfavorecidos, es el momento de aportar y de tratar de colaborar con aquellas personas que lo necesitan”.