El Banco de Alimentos de Huelva inicia su Gran Recogida este viernes

Es la décima vez que el Banco de Alimentos se sumerge en la búsqueda de la mayor ola de solidaridad. La Gran Recogida, la actividad con más repercusión de la asociación sin ánimo de lucro, cumple una década en la provincia de Huelva. Como el año pasado, la cita –que cuenta con el patrocinio de la Autoridad Portuaria de Huelva– durará siete días -seis quitando el domingo-, y en esta ocasión abarcará desde este viernes hasta el día 25. En los ochos primeros años, el evento tuvo una duración de dos jornadas, pero el año pasado cambió – a causa de la pandemia – y se hizo de manera virtual por lo que se alargó durante una semana. Y este año será igual, aunque se realizará en un híbrido entre los formatos presencial y digital.

De esta manera, este año los voluntarios estarán en las tiendas, aunque sólo en las puertas de los establecimientos, y de una manera informativa, explicando a los clientes todo lo relacionado con la Gran Recogida. “Este año, se mantiene como el año pasado el no manejar alimentos, sino que se hace con donaciones económicas”, como la anterior edición, según explicó a Huelva Información el presidente del Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera. Así, a la hora de pagar la compra que vayan a hacer los clientes, en la propia caja del establecimiento es donde podrán donar aparte la cantidad que estimen oportuna. Las cadenas de establecimientos tienen adaptado su sistema informático para poder realizar esta operación y así acumular en una cuenta todo el dinero que se vaya donando por parte de los clientes, que después se transformaron en alimentos.

Participan todas las cadenas de alimentos: Hipercor, Carrefour Híper, Carrefour Market, Carrefour Express, Más, Día, El Jamón, Coviran, Lidl, Aldi, Eroski, Mercadona, Supeco y Escode. En total serán 210 tiendas, en toda la provincia, en las que se podrá participar en la Gran Recogida. En Huelva capital serán 61 y el resto distribuidas en 52 municipios onubenses. De las 210 tiendas, 110 corresponden a la cadena Cash Lepe (El Jamón), es decir, la totalidad de sus establecimientos en el territorio onubense.

“Desafortunadamente voluntarios para todas las tiendas no tenemos, a pesar de que son pocos los necesarios por tienda”, señaló Díaz Cabrera, quien añadió que habrá voluntarios en unos 100-120 establecimientos. Donde no haya voluntarios, la actividad “se hará al estilo del año pasado”, es decir, se podrá donar del mismo modo que en el resto. Esta edición va a sufrir un descenso del número de voluntarios. “En primer lugar nunca hemos hecho tantas tiendas; y en segundo lugar, la pandemia ha provocado una inflexión, sin duda, en el voluntariado por razones diversas: unos son más mayores; otros porque están temerosos, que no hay razón para recriminárselo; y otros... no sé, les ha acabado el ciclo y no le gusta seguir siéndolo. Lo cierto y verdad es que estamos teniendo problemas en captación de voluntarios”, señaló el presidente del Banco de Alimentos.

Hasta 2018-2019, se contabilizaban unos 2.300 voluntarios, mientras que este año habrá unos 1.200, expresó Díaz Cabrera, de los cuales “muchos de ellos son nuevos”, después de acudir a nuevos focos de búsqueda. Eso sí, la caída de voluntarios “no es un hecho singular en Huelva” quiso apuntar el presidente. En este escenario Juan Manuel Díaz Cabrera quiso hacer un llamamiento a la ciudadanía para conseguir sumar nuevos voluntarios -hay libertad de horarios, días y zonas, según la disponibilidad de los propios interesados- en estos últimos días, “nosotros los recibimos con los brazos abiertos”. Hay diferentes maneras de hacerse voluntario: a través de la página web de la asociación; o llamando al Banco (959251028). Hay que destacar que se puede participar en la Gran Recogida de dos formas: una, de forma presencial, en el propio establecimiento; y otra, “que el año pasado fue muy, muy importante” es a través de la página web, que está habilitado diariamente un área para poder hacer donaciones (por Bizum, por transferencia bancaria o por tarjeta de crédito). El año pasado al cambio del montante económico recogido, resultaron ser unos 170.000 kilos de alimentos en total en la provincia de Huelva. “De lo que se recogió el año pasado, entre 60.000 y 70.000 kilos fueron a través de la página web”, recalcó Díaz Cabrera. En 2019 se hicieron 120.000 kilos. “Aunque parezca un contrasentido, el año pasado, el año de la pandemia, fue el año -entre enero y diciembre- en el que el Banco de Alimentos repartió más kilos de toda su historia. Hubo una explosión auténtica de donaciones, la mayoría privadas. El objetivo de este año en la Gran Recogida es no tener menos kilos que el año pasado, porque el número de beneficiarios sigue siendo el mismo.

Por último, Juan Manuel Díaz Cabrera quiso mostrar su agradecimiento “a la cadenas comerciales por su colaboración; a los donantes por su generosidad; a los voluntarios por su participación”.