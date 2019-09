El Bachillerato cae en picado en favor de la Formación Profesional

El poder de captación del Bachillerato confirma en este curso 2019/20 la decadencia que ha ido mostrando los últimos años. Los datos de la Consejería de Educación son contundentes: en el curso anterior, hubo un total de 7.335 alumnos que optaron por alguna de las modalidades del Bachillerato. En el actual la cifra ha descendido a 6.468 lo que supone un descenso de nada menos que del 8,5%. La mayor parte de ese declive redunda en favor de los ciclos de Formación Profesional que en este ocasión aglutinan a 7.619 estudiantes. Ese número supone un aumento del 7,5% respecto al curso 2018/19.

Las diferencias podrían ser aún mayores si se tiene en cuenta que unos 700 aspirantes se quedarán sin plaza. No es menos cierto que también hay que tener presente que un porcentaje de quienes se interesan por la Formación Profesional no proceden de la ESO o del Bachillerato sino que son derivados de otras situaciones académicas, incluidas las de aquellos que incluso tienen título superior. Según datos facilitados por la Delegación Territorial de Educación, se ha recibido un total de 5.485 solicitudes repartidas en 2.883 para los ciclos de grado medio y 2.602 para los del grado superior. Las plazas ofertadas han sido 2.845 en el primero de los casos y 1.945, en el segundo.

El comportamiento de la FP es distinto al del Bachillerato en el sentido de que esta última cuenta con varias adjudicaciones por lo que quienes no han obtenido plaza pueden incluso esperar hasta el próximo mes, que es donde se sitúa la última de las adjudicaciones previstas. No se puede dejar de mencionar no obstante, que ha habido un incremento significativo de nuevas plazas para el curso actual. En el curso pasado el aumento se quedó en 115 y eso que algunas propuestas se han quedado en el tintero como ha sido el grado de FPDual de Dependencia. El incremento en esta ocasión es más del doble. La modalidad dual, de elevada inserción laboral, se imparte en 13 ciclos.

Sea como fuere, este lunes han comenzado las clases un total de 56.289 alumnos, de los que la mayoría, 25.006 son de Secundaria Obligatoria (ESO), 6.468 de Bachillerato, 1.086 de Formación Profesional Básica y 7.619 de Ciclos Formativos, entre otros. La ESOexperimenta un incremento de estudiantes ya que la cifra en el curso 2018/19 fue de 24.368.Más recursos, más docentes y más oferta en Formación Profesional son algunas de las novedades del curso 2019/20 que de una manera efectiva arranca este martes ya que este lunes fue la jornada en la que se procedió a la presentación de los distintos cursos y ofertas docentes.

Para este curso hay 3.684 docentes que impartirán clase en secundaria y postobligatoria, que contará también con un total de 65 unidades más que el curso anterior. El aumento de personal y unidades está motivado por una mayor demanda de alumnado en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y por la implantación de nuevos ciclos formativos, una de las apuestas del Gobierno andaluz. También, el nuevo curso viene marcado por el aumento de los recursos gracias a una inyección presupuestaria de más de 138 millones adicionales para la educación pública en Secundaria y Formación Profesional, según se señala desde la Delegación Territorial de Educación.

Entre las principales novedades cabe destacar la implantación de la nueva modalidad de Bachillerato de Artes Escénicas, Música y Danza en el IES Pintor Pedro Gómez y dos aulas de Educación Especial: una para alumnado con trastorno del espectro autista en el IES Padre José Miravent de Isla Cristina y otra para plurideficiencias en el IES San Antonio de Bollullos del Condado. Este curso además arranca en el IES Alto Conquero, un Programa de Transición para la Vida Adulta, para alumnado del espectro autista.

Este curso también estará marcado por la consolidación de las enseñanzas de Formación Profesional, que contarán con 350 plazas más que el curso pasado en la provincia. Este nuevo curso 2019/20 se ofertan 7 nuevos ciclos de Formación Profesional, 5 de ellos en modalidad dual, concretamente el CFGM (Grado Medio) de Producción Agroecológica en el IES Rafael Reyes de Cartaya, CFGS (Grado Superior) de Gestión Forestal y del Medio Natural en el IES San José de Cortegana, CFGS de Paisajismo y Medio Rural en el IES La Marisma de Huelva, CFGS de Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear en el IES Fuentepiña de la capital y FPB de Industria Alimentaria en el IES Padre José Miravent de Isla Cristina.

Se ha autorizado además un ciclo en modalidad presencial de Grado Superior de Patronaje y Moda en el IES La Arboleda y un ciclo en modalidad semipresencial, CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Web en el IES San Sebastián de Huelva. Ha habido también aumentos de grupo para hacer frente a la alta demanda en los siguientes ciclos: CFGM de Estética y Belleza en el IES Pintor Pedro Gómez, CFGS de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma en el IES La Marisma, CFGM de Cuidados Auxiliares de Enfermería en el IES Fuentepiña y CFGS de Prótesis Dentales en el IES José Caballero.

Pese a la demanda de FP, el número de alumnos en la oferta privada viene descendiendo lo que puede entenderse por el coste que ésta supone o porque se va dando respuesta a las aspiraciones de los estudiantes de la provincia. En el curso anterior realizaron la Formación Profesional dentro de este ámbito, 251 alumnos.Respecto a las infraestructuras educativas se ha realizado un gran esfuerzo para que los institutos puedan desarrollar su actividad con normalidad. Con este objetivo este verano se han realizado obras de mejora en aulas y talleres de Formación Profesional de siete institutos que imparten estas enseñanzas en la provincia, con una inversión total de 2.694.729 de euros, próximamente saldrá a licitación la obra en el Instituto La Rábida y en breve terminarán las obras en el Instituto San José de Cortegana.