El mapa de la suciedad en Huelva deja hasta 35 puntos negros de especial atención

Reducir la suciedad y mantener una ciudad limpia. Ese es el objetivo que busca el Ayuntamiento de Huelva para que los barrios y calles onubenses muestren una cara sin signos de suciedad que pueda disfrutar la ciudadanía de Huelva y cuya presencia no distorsione la imagen que se llevan los turistas y visitantes de la ciudad.

Para lograrlo, el consistorio ha puesto en marcha en los últimos meses diferentes planes contra las actuaciones incívicas, importantes refuerzos de limpieza de vías urbanas, soluciones tecnológicas y, en definitiva, mecanismos suficientes como para que la ciudadanía pueda colaborar para mantener una ciudad saludable. En total se han puesto encima de la mesa este último año casi 16 millones de euros de las arcas municipales para luchar este déficit de la ciudad.

En dicho presupuesto, según detalló el alcalde Gabriel Cruz en rueda de prensa, se han incluido ampliaciones de personal y de servicios extraordinarios; más medios manuales y de maquinaria, planes en algunos casos con aumentos de un 10 % plantilla de recogidos y limpieza diaria y de un 15 % en parques y jardines. Un despliegue de recursos públicos que actualmente gestiona la empresa concesionaria Prezero en sustitución de la multinacional Ferrovial.

Legión de fregonas ciudadanas

A pesar de todos los esfuerzos, la ciudadanía continúa observando con especial preocupación el estado de las calles, especialmente las que se encuentran en barriadas lejos de la zona centro. Así lo expresan los vecinos del Matadero, cuyas calles se encuentran "en un estado lamentable", y donde la impresión generalizada es la de que "pocas veces o nunca se vacían los contenedores de dentro del barrio".

Los vecinos aseguran que "es una situación insostenible" y que, en numerosas ocasiones se han visto obligados a coger un bidón de agua y una fregona para baldear la calles "porque sino por aquí no pasa nadie en semanas".

Para evitar este malestar colectivo, el Ayuntamiento se ha visto obligado a reformular el plan de intervención de limpieza municipal. En las últimas semanas, el consistorio ha elaborado una nueva planificación en la que los técnicos municipales, en colaboración con Prezero, han aumentado de tres a siete las zonas que precisan evaluación constante dentro de Huelva. Gracias a esta nueva sectorización específica, se han detectado hasta 35 puntos negros de suciedad en Huelva que necesitan un refuerzo de las tareas de limpieza así como un tratamiento especial y una inspección constante en turnos de mañana, tarde y noche.

El mapa de la suciedad en Huelva

Estos 35 puntos de especial atención se concentran en las nueve áreas siendo las siguientes: En la zona 1, correspondiente a la zona centro, se encuentran la plaza Virgen del Refugio, los Pasajes Avenida Alemania, Gran Capitán y Doctor Rubio así como los Pasajes de San Sebastián, Ramón López García y los soportales de la Avenida Italia. La calle Duque de la Victoria, la calle Tendaleras, la plaza del Lino y la plaza del Titán así como el hueco de contenedores del centro en la calle Miguel Redondo y el Parque de la Esperanza.

En la zona 2, ubicada en las barriadas del Molino de la Vega, la Barriada de la Navidad, la Barriada del Carmen y Marismas del Odiel hay hasta cinco puntos negros: las plazas y soportales de Zafra, en las avenidas Julio Caro Baroja y Doctor Rubio; la avenida Cristobal Colón (antigua Fábrica de Harina); los pasajes de la Barriada del Carmen; el Molino de la Vega cuya zona se encuentra afectada por orines y basura con manchas diarias y la calle Paula Santiago de la barriada Marismas del Odiel.

En la zona 3, correspondiente a La Orden, Cardeñas y el Torrejón, hay hasta cuatro zonas afectadas: el pasaje de Valdearco, la calle Belice, la avenida Tres de Marzo, Gonzalo de Berceo y Beyona de Galicia y el barrio del Torrejón.

Por su parte la zona 4, correspondiente a Vistalegre es la única de las siete zonas que no cuenta con zonas de especial vigilancia, lo que no quiere decir que los servicios de limpieza no se refuercen también para mantener la limpieza.

La zona 5, en la que se ubican el Polígono San Sebastián, la Cárcel, Viaplana y Huerta Mena, se han localizado hasta ocho zonas de especial atención. En esta situación se encuentran la calle Alosno, Pastillo, José Fariñas, Cristo de la Fe, Eucaliptus y Virgen de Guadalupe; así como la plaza de los Toboganes y la plaza de la Tona.

En cuanto a la Habilidad, Verdeluz, Tres Ventanas y Adoratrices (zona 6) las zonas a vigilar son: la isla de contenedores de la Avenida de las Adoratrices y la Plaza Maruja Manrique.

Por último, los barrios de Los Rosales, El Pinar, Tartessos, Pérez Cubillas, Matadero y Fuentepiña (zona 7) cuenta con varias zonas afectadas: la Avenida Honduras y Lazareto, la Barriada de Pérez Cubillas, la Plaza Molinos de Viento, la Avenida Federico Molina, la calle Obispo Diaz Bernal y los soportales de Bikinsa.

Una responsabilidad compartida

A este respecto, Cruz ha insistido en que "la limpieza es, sin duda, la mejor carta de presentación de una ciudad. Y no sólo, para que la percepción exterior sea positiva, sino por la calidad de vida de los propios ciudadanos porque no es sólo una necesidad estética sino también higiénica y de protección medioambiental que además demuestra nuestro cariño y orgullo por la ciudad en la que vivimos”. Por ello, y aunque “el único responsable de la limpieza de una ciudad es el Ayuntamiento, su mantenimiento depende de que todos y todas actuemos con respeto y civismo” ha dicho al presentar una campaña en la que se apuesta por la concienciación y las buenas prácticas ciudadanas para seguir mejorando la limpieza.