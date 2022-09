El Ayuntamiento exige a la Junta que cumpla con los proyectos del Materno-Infantil y el edificio de Hacienda

El portavoz del equipo de Gobierno, Francisco Baluffo, ha denunciado esta mañana en una rueda de prensa el abandono por parte de la Junta de Andalucía de los proyectos que, según el también concejal de Turismo, se encontraron en marcha en 2019.

El edil hacía referencia al anuncio que realizara ayer la consejera de Salud, que confirmaba que finalmente la Junta descarta la construcción de un edificio nuevo junto al Hospital Juan Ramón Jiménez, y el materno-infantil será solo un área dentro del propio hospital. Según Baluffo, se “descarta el proyecto en el que veníamos trabajando las dos administraciones argumentando que se puede ubicar en el propio edificio del Juan Ramón Jiménez, que ya está, a todas luces, saturado. Confirmado por los propios facultativos y sindicatos”.

El edil ha manifestado que “no pedimos nada diferente a lo que ya tienen las otras 7 capitales de provincia andaluzas. Los onubenses no queremos ser menos y no queremos que se nos trate como una provincia de segunda”. Exige a la Junta que recapacite y vuelva al proyecto anterior en el que se construía un edificio independiente porque "es una necesidad no sólo reclamada por este Ayuntamiento sino también por las personas usuarias, la comunidad médica y los sindicatos”.

“Todas las infraestructuras son importantes pero las relacionadas con la mejora de la sanidad pública son prioritarias e irrenunciables y desde el Ayuntamiento de Huelva lo hemos demostrado prestando máxima colaboración con este proyecto, dándole prioridad y celeridad en la tramitación de todo lo que nos concernía aunque como se ha demostrado, lamentablemente, los proyectos de la Junta tienen poco recorrido en Huelva porque ese es el inexistente interés y respeto del Partido Popular por esta tierra y su gente”, expresaba el concejal.

Además ha mostrado su indignación por el último informe desfavorable de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico sobre la rehabilitación del edificio de Hacienda que, según el portavoz, "parece una estrategia para seguir retrasando una actuación que desde la llegada de Juanma Moreno al Gobierno Autonómico ha sido todo un despropósito”.

En este sentido ha señalado que la paradoja de que sea la propia Junta de Andalucía la que rechace un proyecto planteado desde su propio Gobierno, según él “huele demasiado a excusas, porque los temas arqueológicos en Huelva no son ninguna novedad y todos los proyectos se consensuan con Patrimonio para garantizar su protección y conseguir finalizarlos con éxito”. Por ello, le resulta “indignante que sigan acumulando unos retrasos que comenzaron con la llegada del PP a la Junta de Andalucía, porque las obras estaban en marcha, ellos la paralizaron, vaciaron el edificio y llevamos casi cuatro años con la fachada a la intemperie y una imagen patética en el centro y arteria principal de la ciudad”.

“En estos años Moreno Bonilla sólo ha podido inaugurar el Centro de Salud de Isla Chica porque se lo encontraron terminado”, recalcaba Baluffo, afirmando que en cuanto al resto de proyectos “sólo hemos encontrado abandono, falta de respeto, humillaciones y una vergonzosa falta de gestión que no se merece esta ciudad”.

El Portavoz ha reclamado soluciones, plazos y un calendario real para la finalización de las obras, exigiendo a la Junta “respeto, trabajo y compromiso para cumplir con los proyectos que son de su competencia sin excusas”. El portavoz concluía que “esta lamentable situación contraviene los esfuerzos que venimos haciendo desde el Ayuntamiento para defender nuestro patrimonio, como estamos demostrando con el Paseo Santa Fe, el edificio del Mercado de San Sebastián, como haremos con la antigua estación de Renfe”.