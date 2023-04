'Atlántida. La Luz de Occidente' destapa una nueva hipótesis sobre su civilización y Huelva

La Atlántida aún sigue siendo un misterio para la mayoría de la población. Se trata de todo un enigma que se ha tratado de diferentes puntos de vista y que tiene mucha relación con Huelva. El libro ‘Atlántida. La luz de Occidente’ se trata de una obra centrada en la existencia de una civilización oculta detrás de la leyenda, que presenta la hipótesis creto-atlanto-americana.

El autor onubense filósofo y antropólogo, José Orihuela, presentó su libro el jueves 13 de abril en la Fundación Cajasol basado en una investigación que comenzó hace 14 años sobre la Atlántida y sobre la que ha ido creando una hipótesis de trabajo bastante sólida. Durante la lectura se realiza un análisis del texto platónico en griego, donde se puede vislumbrar la sociedad que se extendió por Europa debajo de las implicaciones políticas de Platón en la redacción.

La idea esencial es rescatar el relato platónico sobre la Atlántida para “darle un estudio desde un punto de vista racional y científico. Es lo que intentamos en un curso de la UNIA el verano pasado y lo vamos a realizar de nuevo este verano”, destacó José Orihuela.

En el libro se habla de que Platón no describe la historia de una ciudad o una civilización en un momento dado, sino que realiza un recorrido a lo largo de su evolución a través de un relato compuesto por noticias de diferentes procedencias y épocas. El autor señaló que “Platón no es historiador, sino filósofo y reúne la información con fines ideológicos para ratificar sus ideas políticas, pero esto no evidencia que no haya verdad en su relato. Para mi juicio, la verdad viene cuando dice que más allá de las columnas de Hércules, en el Golfo de Cádiz, se formó el embrión después de la última glaciación, que con el tiempo se fue extendiendo por Europa hasta Italia, África hasta Libia e islas y territorios del continente americano”.

Ante estas afirmaciones hay que tener en cuenta que cuatro cuestiones fundamentales en la historia de la Atlántida chocan con el paradigma actual. En primer lugar, causaría un impacto de las condiciones ecológicas, además, sería prueba de que la civilización nace antes de lo establecido. Por otro lado, cuestiona el hecho de que toda la civilización venga de oriente y por último, desde cuando se conoce la existencia del continente americano.

El autor añadió que “la obra está basada en todo el impacto que ha tenido el relato de la Atlántida es la historia humana, porque independientemente del fondo de verdad histórica que pueda tener el texto de Platón, su importancia como parte del patrimonio inmaterial de la humanidad es indispensable y hay que reconocerlo y ponerlo en valor que es algo poco habitual entre nosotros”.

En el relato de Platón se habla de que la capital de la Atlántida, Atlantis, se encontraba a nueve kilómetros de la costa en el estuario de un río. “En el Golfo de Cádiz hay diferentes estuarios por lo que hay varias posibilidades como Doñana, Huelva o Sanlúcar de Barrameda”, señaló José Orihuela.

La obra se podrá encontrar en la librería Saltés, en el Corte Inglés o en cualquier otro punto de venta de la ciudad. La hipótesis se construyó alrededor de unos criterios de verificación que servirán para cualquiera que quiera estudiar sobre el tema de la Atlántida. El autor invitó a la lectura de su libro "independientemente si se está de acuerdo con la hipótesis o no, ya que se trata de una panorámica general muy completa de la historia de la Atlántida, lo que dice Platón y toda la problemática que hay alrededor".