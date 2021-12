Atlantic Copper construirá en Huelva la primera depuradora de aguas industriales de España

Atlantic Copper se dispone a acometer el mayor proyecto de depuración de aguas industriales de toda España. Con el objetivo de reducir la huella hídrica de sus actividades, de la mano de las compañías Lantania y Aquatec del grupo Agbar, la planta tiene previsto estar operativa en el año 2024 y supondrá una inversión de cerca de 12 millones de euros. Además, la empresa está en proceso de valorización del material resultante después del proceso de depuración, unos cristales salinos que podrían tener salida en el mercado.

La metalurgia está inmersa en un proceso de reducción y reutilización de todos los recursos para lograr el menor impacto posible en el entorno. En este sentido firmó un contrato llave en mano con las empresas Lantania, empresa del Grupo Agbar, y Aquatec, esta última del Grupo Suez, para iniciar la construcción de una Estación Depuradora de Aguas Residuales Industriales (EDARi) que permitirá mediante procesos innovadores, la recuperación del 98% de sus efluentes como agua de proceso, reduciendo de manera más que significativa el suministro de agua a la fundición y, por lo tanto, la huella hídrica.

Se trata, según comunicó ayer Lantania, del mayor proyecto de depuración de aguas industriales de toda España, ya que será capaz de tratar cuatro tipos de corrientes distintas con una capacidad diaria de 2.600 metros cúbicos". Estas instalaciones permitirán el ahorro de 500.000 metros cúbicos de agua cada año, el equivalente al consumo de una localidad de más de 10.000 personas. Se trata de la aplicación de tecnologías de vertido cero, ya que permitirá la recuperación de casi la totalidad del agua que se emplea en la fundición del cobre y de manera radical, la huella hídrica en el entorno. Además, Atlantic Copper señaló que estas instalaciones suponen "el último paso tecnológico del proyecto de economía circular denominado Red Scope (Recovery of Effluent Discharge for Sustainable Copper Processing in Europe)".

La Unión Temporal de Empresas formada por Lantania-Aquatec se encargará de la ingeniería, suministro, instalación y puesta en marcha de la nueva planta que, al tratarse de un contrato llave en mano (con los plazos, el presupuesto y los trámites cerrados y acordados) estará terminada en un periodo de dos años y que se tiene previsto comenzar a construir a lo largo del primer trimestre del año que viene, por lo que estará plenamente operativa a lo largo del 2024.

Otro de los aspectos innovadores de este proyecto se centra a que en las últimas etapas del proceso de depuración, se pondrá en marcha un evaporador-cristalizador para obtener un material seco cuyo proceso de valorización está actualmente en estudio, toda vez que podría destinarse a su comercialización en el mercado.

La reducción de la huella en el entorno se ha convertido en uno de los ejes de la política de Atlantic Copper que tiene previsto comenzar de manera inmediata, dentro del denominado proyecto CirCular, la primera planta de reciclaje del cobre y de los elementos metálicos de los aparatos electrónicos de todo el continente europeo. Se trata de unas instalaciones que se ubicarán dentro de la misma planta que dispone la empresa en la capital onubense y que se enmarca dentro de su política integral de reducción de su impacto en el entorno como una de las estrategias más importantes de las que tiene implantadas.

Fue declarado de interés estratégico por la Junta de Andalucía y la fase de elaboración del proyecto en la que se encuentra en la actualidad, permitirá que se inicien a lo largo del próximo año. Contarán con una capacidad de extracción del denominado ‘cobre negro’ que hasta ahora no ha sido explorada por ninguna otra empresa del sector en toda Europa. Dada su capacidad de reciclaje, este mineral será capaz de producir cobre con la misma calidad del refinado en la actual refinería.