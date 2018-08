La Asociación Alcores cumple años

El Programa de Acogimiento Familiar de Menores que lleva a cabo la asociación Alcores está en funcionamiento desde agosto de 2002 y con motivo del decimosexto aniversario de su creación, ha organizado una campaña de llamamiento a la participación. Diferentes personajes públicos del mundo de la música, cine, deporte, cultura o política, al igual que diferentes establecimientos populares de la provincia, han respondido a la llamada, que tiene como objetivo fundamental dar a conocer el programa y las necesidades de estos menores de vivir en familia durante un tiempo determinado.

El programa, subvencionado por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, y gestionado por la entidad Alcores, ha contado con la colaboración de diversas personalidades públicas de diferentes entornos, como son las del duatleta Emilio Martín, la cantaora Argentina, Yohanna Alonso (guardia civil y campeona del mundo de la modalidad de arte marcial Muay Thai), la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña, Nicolas Capello, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el humorista Manu Sánchez, Jesús Quintero o Ana Pérez (Miss Word Huelva 2018).

También, han querido implicarse números establecimientos populares en nuestra provincia, que han mostrado su imagen a través de su colaboración con esta campaña entre los cuales cabe destacar, entre otros, La librería Dama Culta, el colegio de abogados de Huelva, Papelería Europa, Librería Dorian, los Centros de Educación Infantil Chicos, Bowling Aqualon, la cervecería Rubens o la clínica oftalmológica Gil Peña.

Del ámbito político han ofrecido su apoyo la Consejera de Educación, el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, o la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Elena Ruiz; al igual que diversos alcaldes y delegados de la provincia.

Según la asociación, "la respuesta de la población ha sido muy satisfactoria, dicha campaña continuará con diferentes personajes públicos que ya nos han hecho llegar su apoyo y su deseo de participar".

La difusión de la campaña de búsqueda de familias es sencilla y cercana y responde a una forma coloquial de visualizar la demanda, a través del reparto de pulseras gratuitas que invitan a que sean colocadas en las muñecas y compartidas en las redes sociales.

El acogimiento familiar es un recurso social que consiste en cuidar, atender y educar en un medio familiar a todos los niños y niñas que temporalmente no pueden estar con su familia biológica. Este tipo de acogimiento familiar se produce en una familia ajena, que se hace cargo de los menores que no pueden permanecer en esos momentos con sus progenitores o con cualquier otro familiar biológico. Con esta medida de acogimiento el menor no va a un centro de protección de menores, con lo que se evita la institucionalización del mismo.

La demanda de familias acogedoras es constante en el tiempo, debido a las diferentes situaciones de desamparo imposibles de prever. En Huelva hay un total de 155 menores en situación de desamparo que residen en centros de protección de menores de la provincia, de los que 12 son menores de 0 a 6 años. Esto evidencia la necesidad de familias interesadas en el Acogimiento para menores de entre 0 y 7 años.

Como afirma la asociación, "cualquier persona puede acudir e informarse, sin compromiso, sólo por ampliar si así lo desea la información sobre el Programa de Acogimiento Familiar de Menores", o bien acudir al próximo Café Coloquio Informativo que tendrá lugar el próximo día 28 de agosto, a las 11:00 en Huelva, en la sede de la Asociación.