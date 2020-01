La Asociación de Vecinos de La Hispanidad ya no puede recoger más ropa y enseres para la familia del incendio

La infinita solidaridad de los onubenses desborda cualquier previsión. La Asociación de Vecinos Nuestra Señora del Pilar de La Hispanidad ya no recoge más ropa ni más enseres domésticos para la familia afectada por el incendio que arrasó una vivienda el pasado martes y costó la vida a dos de sus miembros. “No cabe más ropa, no tenemos donde meterla y no podemos recoger más”, señala Juani Manzano, voluntaria que estos días ha colaborado en la recogida de todo el material que los onubenses han ido entregando en la Asociación de Vecinos. “Tenemos las dos habitaciones llenas de ropa, ya le hemos llevado al piso en el que se han instalado vajilla, cubertería y todo lo necesario para que puedan salir adelante”, anuncia. Además de la ropa y otros enseres domésticos, “hemos recibido mucha ayuda de Cruz Roja con alimentos, especialmente infantiles para los más pequeños”.

Ahora los esfuerzos se centran en “todas las galas que se están organizando para recaudar fondos porque cuando vuelvan de nuevo a su casa se van a encontrar que no tienen nada, que tienen que volver a montarla desde cero”.

En esa ola de solidaridad de los onubenses con las víctimas del incendio participa el Recreativo de Huelva. El Decano donará parte del dinero que recaude con las entradas del encuentro de Copa del Rey que le enfrentará mañana (Nuevo Colombino, 19:00) con el Fuenlabrada a las víctimas.

El choque, atractivo por la visita del cuadro madrileño, que ya fue rival del Recre en el play off de ascenso directo de la pasada campaña; es de pago también para los socios. El club albiazul quiere solidarizarse con los perjudicados del incendio, al tiempo que muestra su compromiso con la sociedad onubense.