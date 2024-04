La Asociación de la Prensa de Huelva rechaza el traslado del Centro Jesús Hermida a la Casa Colón

Rechazo unánime de la nueva junta directiva de la Asociación de la Prensa de Huelva al traslado del espacio expositivo del Centro de la Comunicación Jesús Hermida a una sala de la Casa Colón. De este modo, la nueva junta, presidida por Aurora Smet, ratifica el acuerdo de la anterior, presidida por Juan F. Caballero, que en sesión extraordinaria celebrada el 12 de marzo pasado debatió el tema ante la "gravedad" del asunto y mostró su “disconformidad total con esta decisión, solicitando mantener una reunión a la mayor urgencia posible con la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, para trasladarle la importancia del proyecto y buscar una solución que mantenga vivos los objetivos iniciales del Centro de Comunicación Jesús Hermida”.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento, Nacho Molina, aseguraba este martes que "aún no hay decisión al respecto, pero queremos potenciarlo". Argumentó así que "si no nos gustara el área expositiva del centro, no hubiésemos pensado en ningún momento llevarlo al mayor centro expositivo y cultural que tiene la ciudad, que es la Casa Colón", porque "hay una realidad, y los datos los dimos en el Pleno, y es que han pasado por allí 3.000 personas en el año 2023, de las cuales la mayoría son colegios, entonces está muy bien que los niños conozcan el centro, pero no hay una aceptación ni la gente de Huelva mismo sabe que existe".

La Asociación de la Prensa de Huelva, "como promotora del Centro de la Comunicación Jesús Hermida, junto con el Ayuntamiento de la capital onubense, Radio Televisión Española y la familia de Jesús Hermida, con el apoyo de numerosas entidades y particulares que han cedido o donado material, fondos y documentos para el Centro, considera improcedente y contrario a los objetivos del proyecto el posible traslado de la exposición permanente del Centro de Comunicación Jesús Hermida a la Casa Colón, con la intención de ubicar en este espacio las instalaciones de Huelva TV: Ello supondría que el citado Centro de la Comunicación dejaría de existir como tal y desvirtuaría gravemente el discurso expositivo de unas instalaciones en las que también se desarrollan actividades didácticas, educativas y culturales, en las que la zona expositiva es parte de su recorrido", reza el comunicado de la asociación.

Por ello, solicitan la reunión con la alcaldesa de Huelva para "tratar sobre el tema y encontrar canales de diálogo y llegar a acuerdos que permitan recuperar el convenio suscrito entre el Ayuntamiento de Huelva y la Asociación de la Prensa, y poner en marcha todas las medidas y tareas necesarias para asegurar la continuidad del Centro en sus actuales instalaciones, dotándolo de los medios humanos y materiales necesarios para su pleno desarrollo y normal actividad".

Desde su apertura hace cinco años, el Centro de la Comunicación Jesús Hermida "ha sido reconocido unánimemente por quienes lo han conocido, como un espacio multidisciplinar imprescindible para la cultura y la promoción turística de Huelva, con unas instalaciones únicas en España que tienen un diseño y un contenido en el que también se rinde homenaje a la figura de Jesús Hermida y se cumple su sueño de regresar a su tierra natal y crear un espacio en el que se conozca la realidad del mundo del periodismo y la Comunicación", finaliza el comunicado de rechazo.