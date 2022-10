La Asociación Española contra el cáncer espera que la Plaza de las Monjas sea espacio sin humo

La Asociación Española contra el Cáncer insiste en lograr que el Ayuntamiento declare zona sin humo la Plaza de las Monjas. La organización no obtuvo respuesta a su petición inicial el pasado mes de mayo y volverá a plantear la reivindicación. La delegación en Huelva de la AECC retomará en noviembre su lucha con motivo las jornadas de sensibilización del cáncer de pulmón. En Huelva el número de fumadores supone el 20,94% de la población, el 17% dejó de serlo y el 2,81% lo es de forma ocasional. Casi el 60% de los onubenses reconoce no haber probado el tabaco.

En todo el territorio nacional hay ya 44 espacios declarados libres de humo. El objetivo de la campaña a nivel estatal en conseguir la ampliación de la actual Ley Antitabaco para lograr en 2030 el objetivo fijado por la Unión Europea de una generación libre de humo. La recogida de firmas encontró respuestas en muchos municipios por el territorio español. Ya son espacios sin humo El Retiro en Madrid, la Plaza Mayor de Salamanca, los Jardines de Viveros en Valencia o las Lagunas de Ruidera en Ciudad Real. También se encuentran en trámites para su declaración la calle Larios de Málaga, la Plaza Santa María en Jaén, la muralla de Ávila, la playa de San Lorenzo en Gijón o los jardines del Palacio de la Granja en Segovia. El Ayuntamiento de Huelva reconoce que está estudiando la medida, si bien todavía no ha tomado una decisión al respecto.

El caso más reciente lo protagonizó este jueves Sevilla. La capital hispalense en atención a la petición y las firmas recogidas en las mesas ubicadas por las calles decidió por unanimidad prohibir fumar en dos de sus espacios más históricos y patrimoniales como son la Plaza de España y el Parque María Luisa. La decisión tiene un carácter simbólico ya que la medida no incluye multas, puesto que el marco normativo estatal no lo contempla. No obstante es un paso de enorme valor en la concienciación frente al tabaquismo.

La AECC destaca que el tabaco actúa como agente desencadenante del cáncer de pulmón, pero interviene también como generador de entre un 16 y un 40% de los problemas cancerígenos. Fumar reduce la esperanza de vida entre 7,5 y 10 años.