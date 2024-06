Arcángel se reencuentra con Huelva: "espero que la efusividad de volver a actuar en mi tierra no me pueda"

Un ciclo de conciertos "variados y para todos los públicos" en el que participarán algunas de las mejores voces de nuestro país tendrá lugar este verano en Huelva. Uno de los artistas, seña de identidad de la provincia y referente internacional en el mundo del flamenco, será el cantaor Arcángel, que lleva una década sin actuar en su tierra a la que vuelve "con nervios e ilusión".

Desde la presentación del cartel del Foro Iberoamericano de La Rábida, ha definido el evento como un encuentro óptimo en Huelva a la hora de abordar la época estival, "porque hay que relanzar la costumbre de los onubenses de acudir en verano a lugares donde se dan las condiciones necesarias para que la gente disfrute y para que los artistas puedan tener espacios donde presentar propuestas para un público más amplio", decía el alosnero.

Por primera vez en diez años, Arcángel volverá a cantar en Huelva, encuentro que -admite- es emocionante y melancólico a la vez. "Este concierto es para mí muy importante. Primero, porque es mi tierra. Segundo, porque hace tiempo que no tenía la oportunidad de actuar en ella", ha expresado. "Es algo que estoy celebrando desde ya y hasta el día del concierto. ¡Espero que la efusividad no me pueda!", ha matizado el cantante.

Entre otras confesiones, ha añadido que vivirá la cita como su actuación más importante del año, y solo espera "que la gente disfrute mucho". Desde el escenario del entorno de La Rábida, mostrará a los onubenses y visitantes el que es su trabajo más reciente: Hereje. "Daremos un paseo por Hereje y por otras herejías más. La cita es importante, por lo tanto intentaré que la gente se lo pase realmente bien".

Durante la presentación del citado Foro, acompañado por la diputada de cultura Gracia Baquero, ha animado a los onubenses a asistir a un "espacio óptimo para disfrutar de una gran velada de música" y espera "ver a toda Huelva en su concierto", un encuentro que -afirma- "hay que celebrar por todo lo alto".

Conciertos veraniegos del Foro

Algunos de los artistas atemporales y reconocidos en todo el país -y fuera de él- vendrán a Huelva, de la mano de la Diputación Provincial, para amenizar las noches del verano. Durante la mañana de este viernes se ha presentado el cartel y fechas de los conciertos, compuesto por artistas como Loquillo, La Oreja de Van Gogh o Miguel Poveda, entre otros.

El Foro Iberoamericano 2024 de La Rábida se celebrará con el objetivo de proporcionar "espectáculos para todos los públicos", de registros para todos los gustos. "El objetivo del foro es fomentar la participación del mayor número de onubenses y de visitantes que veranean en nuestra maravillosa provincia", ha afirmado Gracia Baquero. El ciclo de conciertos arrancará el seis de julio con la actuación del cantaor flamenco Miguel Poveda y cerrará el día 29 de agosto con la La Oreja de Van Gogh. Las entradas se encuentran a la venta a través de las páginas webs de los artistas y en ticketeras como giglon.com y momotickets.com.