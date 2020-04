Anumayores: Tres años llenando de vida a los mayores

La Asociación Acompañando a Nuestros Mayores (Anumayores) ha cumplido tres años. Una entidad que no tiene más fin que estar al lado de todas aquellas personas que necesitan de atención, entretenimiento y de ayuda en una etapa de sus vidas en la que la soledad puede ser un sentimiento que sea eje central de su día a día. Una labor esencial que se materializa gracias a voluntarios que luchan por una causa más que necesaria. Hace tres años que Isabel González tuvo esta idea después de ver a su propia madre con "tristeza" una vez que su nieta se fuera de su casa por motivos lógicos de querer vivir en otro hogar como hace cualquier persona al llegar una edad. Esa soledad, que aunque "no esté sola, es un sentimiento", fue lo que motivó a Isabel González a crear Anumayores. Así llegó a la conclusión de que una persona mayor "cuantas menos cosas tiene que hacer, más tiempo tiene pero no tiene con quien compartirlo".

Este escenario, explica González a Huelva Información, "es algo nuevo para los mayores" y después de investigar comprueba que hay muchas asociaciones a nivel nacional que trabajan precisamente en este punto, es decir "luchan para paliar esta soledad". A raíz de esta situación González se reúne con sus amigas y deciden dar vida a la asociación. El tradicional boca a boca sirvió como punto de partida para que las primera personas mayores pudieran recibir el servicio de acompañamiento. Un café, alguna compra, una conversación... "lo que necesitaran". Así, poco a poco la asociación fue creciendo y en enero del pasado curso abrió su sede en la calle Doctor Francisco Vázquez Limón, después de una cuidada preparación que comenzó a mediados de 2018.

Este espacio sirve hoy como punto de unión de hasta 32 mayores que integran Anumayores. "Tenemos 4-5 actividades semanales donde ellos se reúnen". Talleres que han servido incluso para que después en sus casas se telefoneen y no "sólo con sus hijos o sobrinos". Además, la asociación los llama cada dos días para hablar así como para cualquier ayuda que necesiten. Por ejemplo, en estos días de estado de alarma que ha provocado el confinamiento de la sociedad, Anumayores ha mandado a los mayores una batería de ejercicios de memoria y movimiento, que "creemos que es lo más importante que deben seguir activando en sus domicilios".

Y durante estos meses atrás, todo no han sido talleres, sino que "los hemos llevado a donde hemos podido". Desde un paseo en barco hasta un almuerzo de Navidad, que "les ilusionó mucho porque no lo habían vivido. Hoy todos tenemos comidas de empresa, de amigos... pero en su época eso no se llevaba". Poco a poco con el tiempo el número de voluntario ha crecido y también se ha ido alternando ya que "utilizan el poco tiempo libre que tienen".

Uno de los problemas que Isabel González ve es que la población más mayor de la sociedad "no está informatizada". Así lleva luchando mucho tiempo para que pudieran tener teléfonos con Whatssap, tabletas.. es decir, tecnologías que les permita ver a sus familias mientras hablan pero "he tocado muchas puertas y no nos han dado nunca la ayuda". Con vistas a poder lograr el objetivo, en Anumayores comenzaron un nuevo taller, justo antes de que se decretara el estado de alarma en el país, enfocado en las nuevas tecnologías.

En esta línea continúa el trabajo de esta asociación. Fruto de su labor le fue reconocido el pasado es de marzo el Premio Meridiana 2020 del Instituto Andaluz de la Mujer en la categoría de iniciativas contra la exclusión social o de cooperación para el desarrollo.