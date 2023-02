Ambiente caldeadito en la primera jornada de semifinales del Carnaval Colombino

Primer día de semifinales, el ambiente caldeadito. La verdad que me esperaba menos gente pero la sala presenta un aspecto bastante decente, es el enorme dilema que tenemos siempre cuando llega a semifinales: por qué hay más público en preliminares que en esta fase del concurso.

Como sabéis, la gente se pregunta cómo se han dejado fuera agrupaciones. Aquí el jurado, no como en otros concursos, no mira la localidad de donde vienen, sean de Trebujena del campo o sea de la misma Isla Chica. Aquí, si tienes calidad para ellos, pasas y si no tienes, no pasas.

Recordad que esto es un concurso de cante y muchos no dan el nivel, pero que estén dentro o fuera no depende de nadie, depende solamente de cuatro persona que están puntuando, a mí me puede gustar una agrupación muchísimo y si a esos cuatro no le gusta pues las mías se quedará fuera, es ley de concurso.

Después de esto llega el concurso propiamente dicho, Los embusteros siguen con el mismo nivel del primer día, si no se arriesga lo normal es que no subas más.

El ejército de Dios, gran pase con dos pasodobles que son un autentico lujo para la fiesta. La veteranía es un grado y la verdad, se nota. Cuando el autor se quiere mojar salen pasodobles como estos. Puede ser un tema recurrente cantarle al emérito y a la familia real, pero hay que escribirlo así y no quedarse nada en los adentros. Magnífica actuación de todo el grupo.

Los tanatoprácticos, ¡ea!, creo que ya habéis cantados dos días.

El sacrificio, también se han currado este pase, grandes voces de nuevo y pasodobles a tono con dicho pase.

Los mushsshos de la murga Hasta aquí hemos llegado se superaron y tiraron de imaginación e inmediatez para montar una gran tanda de cuplés .