Alumnos de la UHU reciben cita para matricularse sin saber todas las notas

La Universidad de Huelva (UHU) se encuentra en pleno proceso de matriculación de los alumnos para el inminente curso 2018/19. En la inmensa mayoría de los casos, este procedimiento burocrático se realiza vía telemática lo que da como fruto la automatriculación que evita el sistema presencial y por lo tanto, las colas.

Buena parte de los estudiantes que se han examinado de asignaturas pendientes durante este mes de septiembre están recibiendo sus citas para formalizar la matrícula pero con la circunstancia en su contra de no saber si las materias a las que se han presentado este mismo mes, las tienen aprobadas. Es lo mismo que decir que los profesores aún no han cerrado las actas. La incertidumbre se centra en el hecho de que al no conocer las calificaciones obtenidas, no tienen claro si han de proceder a una segunda matriculación en caso de haber suspendido. Aunque este paso no es obligatorio, es voluntad de muchos de los que se encuentran en esa circunstancia, proceder a una nueva matriculación de manera inmediata de esa asignatura.

La automatriculación se rige por el orden que establece el expediente académico

Desde el punto de vista informático, el sistema está funcionando sin los grandes problemas que presentó el año pasado. Para ello, la UHU decidió llevar a cabo un cambio destacado. Para asegurarse que las modificaciones aplicadas para este curso no acarrearán nuevos problemas, el pasado lunes se constituyó una comisión de seguimiento en la que hay representantes del Consejo de Alumnos (Caruh), del alumnado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) y las facultades de Derecho, Empresariales y Educación. En esta comisión también se cuenta con el Vicerrectorado de Estudiantes, el Colectivo de Lucha Estudiantil, el Frente de Estudiantes y Estudiantes en Acción. A diferencia del año pasado, los alumnos son repartidos en grupos, ateniéndose a los respectivos expedientes académicos que son, de esta manera, los que marcan la prioridad para elegir asignaturas optativas y turnos. Esto es lo que levantó suspicacias entre algunos estudiantes que veían en la medida una posición contraria a la igualdad de oportunidades. La comisión establecida esta semana, ofrece la posibilidad de que los estudiantes que se vean perjudicados por el nuevo sistema, puedan comunicarlo vía correo electrónico o Twitter.

Los problemas con el sistema informático, que tanto se prodigaron hace ahora justo un año, provocaron colas ante las secretarias de algunas facultades y que el Rectorado tuviera que establecer una prórroga para que todos los alumnos pudieran formalizar adecuadamente este requisito.